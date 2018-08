Zlato na ME atlétov pre Abdouniho, Asher-Smithovú, Haratyka a Hughesa

TASR

Zlaté medaily si v utorňajšom berlínskom večere na ME atlétov vybojovali v behu na 10.000 m Francúz Morhad Amdouni, na stovke Briti Dina Asher-Smithová a Zharnel Hughes, v guli Poliak Michal Haratyk.

Francúz Morad Amdouni sa raduje zo zisku zlata vo finále behu mužov na 10.000 m na 24. majstrovstvách Európy atlétov v Berlíne 7. augusta 2018. — Foto: TASR/AP

S tromi zlatými medailami na predchádzajúcich ME bol obhajca titulu Turek Arikan najväčší favorit v behu na 10.000 m, no patrili k nim aj jeho ďalší naturalizovaní krajania Özbilen i Kaya. Kenskú vytrvalostnú školu však nepatrne potvrdil jedine Özbilen, ktorý dlho udával tempo, Arikan i Kaya dokonca svoje úsilie predčasne vzdali rovnako ako sezónna jednotka Nemec Ringer. Vo finiši päťčlennej skupiny bol najaktívnejší najskôr Belgičan Abdi, no neodrazil Amdouniho nápor v záverečnej rovinke.

Vo vrhu guľou dosiahlo Poľsko ďalšie double dňa. Po kladivároch vládli v kruhu tabuľková jednotka Michal Haratyk s 21,72 a Konrad Bukowiecki 21,66, až tretí skončil obhajca zlata Nemec David Storl 21,41. Séria Haratyka, ktorý bol pred dvoma rokmi na ME v Amsterdame druhý: 20,94 - 21,72 - x - 21,50 - x - 21,66.

Pred finále stovky mužov a žien boli karty čiastočne rozdané. V semifinále zabehol Francúz Vicaut rekord šampionátov 9,97, no Brit Hughes a Turek Harvey za ním príliš nezaostali a vo finále sa očakávala veľká tlačenica na cieľovej páske. Šok nastal už pred štartom finále, keď Vicaut nenastúpil a 4. dráha zívala prázdnotou.

Cieľová kamera musela rozlúštiť, kto bol vlastne prvý. Najviac sa radoval v rekorde šampionátu 9,95 Hughes, a aj jeho strieborný krajan Reece Prescod (9,96), menej už tretí Turek Jak Ali Harvey (10,01).

Semifinále stovky s ľahkosťou najrýchlejšie zvládla Britka Asher-Smithová (10,93), hneď za ňou Nemka Gina Lückenkemperová v európskom rekorde kategórie do 23 rokov 10,98. Otázka znela, ako si s pozíciou obhajkyne titulu poradí vo finále Holanďanka Schippersová. Ženská stovka nakoniec nechala vyniknúť vo vyrovnanom svetovom výkone roka 10,85 Asher-Smithovú, ktorá bude v Berlíne obhajovať ešte zlato na dvojstovke. Nemci sa radovali pri striebre Lückenkemperovej s rovnakým časom ako v semifinále 10,98 a bronz patril obhajkyni titulu Schippersovej so sezónnym maximom 10,99.