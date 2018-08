TASR

Hajdu: Film Dôverný nepriateľ pokračuje ďalej naším životom

Snímka by mala podľa tvorcov zmeniť pohľad divákov na moderné technológie, ktoré nás sprevádzajú na každom kroku.

Na archívnej snímke herec Ady Hajdy. — Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 7. augusta (TASR) - Smart technológiu v podobe inteligentného domu budúcnosti si zobrali na mušku tvorcovia nového slovenského filmu Dôverný nepriateľ. Triler, ktorý nakrútil český režisér Karel Janák (Cuky Luky Film, 10 pravidiel, ako zbaliť dievča, Snowboarďáci, Rafťáci), mal v utorok premiéru v Bratislave.

V snímke, v ktorej je hlavným hrdinom inteligentný dom, hrá slovensko-česká herecká dvojica Gabriela Marcinková a Vojtěch Dyk. Okrem nich sa diváci môžu tešiť na mená ako Zuzana Porubjaková, Ondřej Malý, Ady Hajdu, Roman Luknár a ďalší. "Prečítala som si scenár a mala som pocit, že je to niečo zaujímavé, že to je výnimočný scenár, len ho musíme nepokaziť, aby z toho bolo zaujímavé dielo," povedala pre TASR Gabriela Marcinková s tým, že snímka je nádherne natočená, kameraman a režisér podľa jej slov spravili veľký kus práce. "Nie je to téma, ktorá by sa vo svete nespracovala, videli sme to veľakrát, je to o tom, ako sa vie zneužiť technológia, alebo ako vie technológia zneužiť nás, ako sme nekompatibilní dokopy, ale ponúka to ešte jeden pohľad na celú vec - musíme si dať pozor, aby sme si to nepustili príliš blízko," konštatovala herečka.

Marcinková stvárňuje sochárku Zuzanu. Spolu s filmovým manželom Andrejom (Vojtěch Dyk) sa presťahujú z Bratislavy do Tatier, aby na samote odrezaní od sveta na vlastnej koži otestovali Andrejovo životné dielo - prototyp inteligentného domu. Idylka dokonalého života v réžii modernej technológie sa však čoskoro mení na nočnú moru a boj o život. Revolučný server, ktorý bol vytvorený s cieľom, aby uľahčil život svojich majiteľov, sa vymkne spod kontroly a nečakane sa obráti proti svojmu stvoriteľovi. Ide len o vrtoch a nedokonalosť testovanej technológie, alebo riadi dom niekto ďalší?

"Ja som vlastne majiteľ myšlienky inteligentného domu, som šéf firmy, a pošlem tam Vojta Dyka ako zamestnanca, nech vylepšia tú technológiu. Zoberie si Gabrielu a, samozrejme, technológia sa zamiluje do Marcinkovej, čo sa nečudujem, lebo všetci sme tajne zamilovaní," vtipne priblížil pre TASR Ady Hajdu svoju postavu v napínavom slovenskom trileri s prekvapivým záverom. Snímka by mala podľa tvorcov zmeniť pohľad divákov na moderné technológie, ktoré nás sprevádzajú na každom kroku. "Kedysi sa nakrúcali sci-fi, ale dnes je to súčasnosť, sme tak manipulovaní všetkých technológiami, sociálnymi sieťami. Čo všetko s nami môžu robiť, keď sa hacknú na naše mobilné telefóny a počítače, to je niečo neuveriteľné," poznamenal Hajdu s tým, že všetky dobré nápady sú zneužiteľné: "Táto technológia náhodou keď začne sama myslieť a robiť zle, neviem si to predstaviť, neviem, kde je koniec. V tom je dobrý ten film, že pokračuje ďalej naším životom."

Ako posledná "postava" bola vo filme dotváraná "rola" samotného inteligentného domu, resp. softvéru, ktorý dom ovláda. Hlas mu prepožičal slovenský herec Robert Roth. "Osloviť ho, bol producentský nápad zo slovenskej strany. Chceli sme charizmatický hlas, ktorému nie je možné odolať," prezradil producent filmu Ľubomír Slivka a dodal: "Keď sme povedali Gabike Marcinkovej, že uvažujeme nad oslovením Rotha, bola nadšená. Svojím spôsobom to spečatila."

Dôverný nepriateľ sa nakrúcal od 5. októbra 2016 do 15. novembra 2017 v Bratislave, v Prahe a na Spišskej Magure. Okrem réžie sa Karel Janák chopil aj scenára. Autorom námetu a spoluscenáristom snímky je Ľubomír Slivka. Za kamerou stál Martin Šácha. O hudbu sa postaral skladateľ a producent Ondřej Gregor Brzobohatý. Film vznikol v produkcii spoločnosti Attack Film. Koproducentmi sú RTVS, Česká televize a Bohemia Motion Pictures. Do kinodistribúce vstúpi vo štvrtok 16. augusta.