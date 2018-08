Nesprávny pitný režim môže spôsobiť bolesť hlavy i priberanie

TASR

Znakom nedostatku tekutín je podľa odborníčky na výživu nielen únava a bolesť hlavy, ale aj neschopnosť sústrediť sa.

Bratislava 7. augusta (TASR) - Pravidelný príjem tekutín je dôležitý pre správne fungovanie tela a udržanie si sviežosti a mladosti. Znakom nedostatku tekutín je podľa odborníčky na výživu nielen únava a bolesť hlavy, ale aj neschopnosť sústrediť sa.

"Náš organizmus potrebuje dostatočný pitný režim, aby sa mohol zbavovať nečistôt a toxických látok z tela. Bez neho si začne zadržovať vodu a s ňou aj nevylúčené toxíny. Tie potom ukladá do tukových tkanív a my priberáme na váhe. Cítime sa opuchnuto, trápi nás celulitída, naša pleť vyzerá nezdravo a zvädnuto," vysvetlila výživová špecialistka Martina Dvořáková.

Telo prahne po čistej vode a denne by sme jej mali vypiť dva až tri litre. "Na desať kilogramov našej telesnej hmotnosti by sme mali vypiť denne 0,3 – 0,4 litra vody, to znamená, že žena vážiaca 70 kilogramov by mala denne vypiť 2,1 až 2,8 litra," spresnila špecialistka. Dodala, že za ideálnu pre pitný režim sa stále považuje obyčajná voda.

"Vo veľmi teplom počasí odporúčam siahnuť po minerálkach s obsahom sodíka a chloridových iónov, aby sme doplnili soľ, ktorú telo pri vysokých teplotách veľmi rýchlo stráca," povedala Dvořáková. Do pitného režimu sa nepočítajú káva, silný čierny čaj, slané polievky ani sladené a sýtené limonády. "Cukor v nápojoch zvyšuje ich kalorickú hodnotu a my ľahko stratíme prehľad, koľko cukru sme v priebehu dňa prijali. Zvlášť, ak sa snažíme schudnúť. Môžeme mať perfektný 'jedálniček' a napriek tomu neschudneme, pretože sme si nepostrážili pitný režim. Nápoj s umelým sladidlom môže byť občasným spestrením pitného režimu v období redukcie hmotnosti, nemal by ale tvoriť celý pitný režim," doplnila.

Plátok citróna, limetky či lístok mäty môže čistú vodu spestriť rovnako ako uhorka, zázvor alebo bobuľové ovocie. Na pravidelnú hydratáciu organizmu sú vhodné aj bylinné čaje, proteínové nápoje alebo smoothie, ktoré majú minimum cukru a vysoký obsah bielkovín.