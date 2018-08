TASR

Slovenské tenistky do 16 aj 18 rokov budú na ME hrať o bronz

Obe družstvá mladých tenistiek prehrali svoje zápasy so súperkami, majú však šancu uspieť v zápasoch o 3. miesta.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP Photo

Budapešť/Valladolid 7. augusta (TASR) - V semifinále záverečného turnaja ME mládeže prehrali tenistky Slovenska do 16 rokov v Budapešti s Ukrajinou 1:2 a reprezentantky do 18 rokov v španielskom Valladolide s Bieloruskom 0:2.

Oba tímy SR budú hrať o bronzové medaily.