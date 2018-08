TASR

Robert Redford ohlásil odchod do hereckého dôchodku

Redford sa preslávil v roku 1967 účinkovaním v komédii Bosé nohy v parku. Svoju pozíciu hereckej hviezdy potvrdil klasickými snímkami ako napríklad Butch Cassidy a Sundance Kid.

Robert Redford, archívna snímka. — Foto: TASR/AP Photo

Los Angeles 7. augusta (TASR) - Americký herec Robert Redford oznámil, že po 60 rokoch aktívnej kariéry vo filmovom priemysle odchádza do hereckého dôchodku. Hodlá tak spraviť po jesennej premiére svojho posledného filmu The Old Man & The Gun, v ktorom stvárnil hlavnú úlohu bankového lupiča.

"Vraví sa, že nikdy nehovor nikdy, ale som hlboko presvedčený, že dávam bodku za svojím herectvom, ktorému som sa venoval už od svojich 21 rokov. Domnievam sa, že už stačilo," povedal 81-ročný Redford pre pondelkové vydanie týždenníka Entertainment Weekly, z ktorého cituje agentúra Reuters.

Redford sa preslávil v roku 1967 účinkovaním v komédii Bosé nohy v parku. Svoju pozíciu hereckej hviezdy potvrdil klasickými snímkami Butch Cassidy a Sundance Kid (1969), Podraz (1973), Veľký Gatsby (1974), Všetci prezidentovi muži (1976), Spomienky na Afriku (1985) či Neslušný návrh (1993).

Redford však nevylúčil, že bude pokračovať v režisérskej práci, kde takisto dosiahol mnohé úspechy. Režíroval filmy ako Obyčajní ľudia (1980), Vojna o fazuľové pole (1988), Kadiaľ tečie rieka (1992), Quiz Show (1994) alebo Zaklínač koní (1998). Je držiteľom dvoch Oscarov a troch Zlatých glóbusov.

Herci Robert Redford (vľavo) a Jane Fondová pózujú fotografom počas fototermínu k filmu 'Our Souls at Night' na 74. ročníku Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach 1. septembra 2017. (Foto: TASRAP )

V roku 1978 bol jedným zo zakladateľov filmového festivalu Sundance, ktorý je v súčasnosti najväčšou prehliadkou nezávislých filmov v USA. V roku 2005 mu udelili Prezidentskú medailu slobody, najvyššie americké civilné vyznamenanie.