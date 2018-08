TASR

Dnes o 15:28 čítanie na minútu 0 zdieľaní Gleneagles sa stane dejiskom premiérového šampionátu tímov v golfe

Turnaj je akousi obdobou prestížneho Ryder Cupu, na ktorom bojujú proti sebe mužské výbery USA a Európy, na ME však budú okrem mužských súťažiť i ženské a zmiešané družstvá.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Štefan Puškáš

Glasgow 7. augusta (TASR) - Na ikonickom ihrisku Gleneagles v Škótsku, približne 70 kilometrov severovýchodne od Glasgowa, sa od stredy do nedele uskutočnia premiérové majstrovstvá Európy golfových tímov (8. - 12. augusta). Turnaj je akousi obdobou prestížneho Ryder Cupu, na ktorom bojujú proti sebe mužské výbery USA a Európy, na ME však budú okrem mužských súťažiť i ženské a zmiešané družstvá.

V mužskej aj ženskej časti zabojuje o titul zhodne 16 dvojčlenných tímov zostavených z profesionálnych golfistov. Rozdelili ich na základe svetového rebríčka do štyroch štvorčlenných skupín, pričom do semifinále postúpia iba ich víťazi. Skupinová fáza potrvá do piatka, šampionát vyvrcholí nedeľňajšími finálovými duelmi. Už v sobotu však bude pútať pozornosť súťaž mixov, v ktorej sa formou stroke play predstaví deväť štvorčlenných družstiev (2 muži + 2 ženy).

Domáca Veľká Británia ako rebríčkový líder mohla postaviť v každej zo súťaží až tri výbery. Favoritom číslo jeden je v mužskej časti dvojica Callum Shinkwin a Lee Slattery, konkurovať by jej mali najmä Taliani Lorenzo Gagli a Guido Migliozzi, Španieli Pedro Oriol so Scottom Fernandezom a krajania Rhys Enoch s Charliem Fordom a Connor Syme s Liamom Johnstonom. V ženskej súťaži budú na titul útočiť najmä domáce reprezentantky Georgia Hallová s Laurou Daviesovou a Catriona Matthewová s Holly Clyburnovou.