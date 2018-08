TASR

Dnes o 15:25 čítanie na minútu 0 zdieľaní Rezort zahraničia: Slovensko podporuje vstup Gruzínska do NATO a EÚ

Gruzínsko sa usiluje o začlenenie do EÚ i NATO a považuje ich za záruku ochrany pred ruskou agresiou.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 7. augusta (TASR) - Slovensko kontinuálne podporuje suverenitu a teritoriálnu integritu Gruzínska v rámci jeho medzinárodne uznaných hraníc, ako aj euroatlantické ašpirácie krajiny. V súvislosti s desiatym výročím rusko-gruzínskeho konfliktu to vyhlásilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.

"Apelujeme na vládu Ruskej federácie, aby naplnila podmienky prímeria z 12. augusta 2008, sprostredkovaného Európskou úniou (EÚ), stiahla svoje ozbrojené sily z Južného Osetska a Abcházska a nebránila vstupu monitorovacej misie EÚ a humanitárnych organizácií do týchto gruzínskych oblastí," uviedol tlačový odbor MZVaEZ.

Dodal, že inštalovanie technických zábran na administratívnej línii Južného Osetska a Abcházska považuje za kontraproduktívne a kroky ruskej strany poškodzujú vzťahy medzi komunitami a aj kvalitu ich každodenného života. "Vyzývame všetky strany, aby s ešte väčšou intenzitou a snahou v dobrej vôli pokračovali v riešení konfliktu cestou dialógu aj v rámci ženevských medzinárodných rokovaní a v súlade s medzinárodným právom," doplnilo MZVaEZ.

Slovenská republika oceňuje a podporuje iniciatívu gruzínskej vlády, takzvané Kroky pre lepšiu budúcnosť, ktorej cieľom je prispieť k budovaniu dôvery, zlepšeniu humanitárnych a sociálno-ekonomických podmienok obyvateľstva Južného Osetska a Abcházska, rozvoju medziľudských vzťahov a ekonomickej spolupráce.

Gruzínsko sa usiluje o začlenenie do EÚ i NATO a považuje ich za záruku ochrany pred ruskou agresiou. Rusko je proti začleneniu krajiny do Severoatlantickej aliancie. Podľa ruského premiéra Dmitrija Medvedeva by to spôsobilo ďalšie konflikty. Gruzínsko vyslalo pred desiatimi rokmi armádu s cieľom opätovne dobyť Južné Osetsko, ktoré sa spolu s Abcházskom vymanilo spod kontroly Tbilisi v separatistických vojnách začiatkom 90. rokov. Do konfliktu zasiahla ruská armáda, ktorá gruzínske jednotky pri svojej jasnej prevahe rýchlo porazila.