TASR

Dnes o 15:11 čítanie na minútu 0 zdieľaní Baumgartner zo Sampdorie Janov posilnil Dunajskú Stredu

Dvadsaťročný ofenzívny stredopoliar sa vrátil na Slovensko po štyroch rokoch, hosťovať v DAC bude do konca sezóny 2018/19.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Dunajská Streda 7. augusta (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant do 20 rokov Denis Baumgartner bude do konca aktuálnej sezóny 2018/2019 hosťovať v DAC Dunajská Streda z talianskej Sampdorie Janov. Dvadsaťročný ofenzívny stredopoliar sa vrátil na Slovensko po štyroch rokoch, hosťovať bude do konca sezóny 2018/19.

Odchovanec FK Senica hral vo farbách janovského klubu mládežnícku súťaž Primavera a postupne začal trénovať s A-tímom a objavovať sa na jeho lavičke. Výborne technicky vybavený ofenzívny stredopoliar vlani predĺžil so Sampdoriou zmluvu do konca júna 2019 s následnou dvojročnou opciou. Vzápätí ho klub z Ligúrie posunul na hosťovanie do Livorna. V tíme čerstvého víťaza Serie C nastúpil v piatich dueloch, zväčša hrával za juniorský tím.

"DAC je jeden z najlepších klubov na Slovensku a som veľmi rád, že tu môžem byť. Klub pomohol mne a budem sa snažiť túto pomoc opätovať. Najviac sa teším na samotné zápasy, viem totiž, že sú tu plné tribúny a vládne na nich výborná atmosféra," povedal Baumgartner pre klubový web DAC. "Pri príchode Baumgartnera sme sa inšpirovali vzorcom, ktorý sa nám osvedčil v prípade Šatku a Herca. Aj oni v mladom veku odišli do zahraničia, videli a spoznali veľký futbal zblízka a vrátili sa domov, aby nazbierali skúsenosti s dospelým futbalom. Podobným talentom disponuje aj Denis, ktorý svoje prednosti ukázal v mládežníckych reprezentáciách, jeho ľavačka patrí medzi najcennejšie vývozné artikle slovenského futbalu. Od jeho pôsobenia u nás si sľubujeme posilnenie stredovej formácie najmä z pohľadu kreativity," uviedol novú posilu športový riaditeľ Jan Van Daele.