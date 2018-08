Kristína Jurzová

Dnes o 09:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Skutočná výzva pre turistov: Najvyššie položená rozhľadňa na Slovensku sa ukrýva na tomto tajomnom hrade

Do tohto hradu sa dostanete ľahko. Nie každý si však trúfne vyjsť na jeho najvyšší bod.

Pohľad na hrad Lednica. — Foto: Facebook/This is Slovakia

LEDNICA 11. augusta (Dobré noviny) - Slovensko je známe ako krajina hradov. Na rozlohu nášho štátu ich totiž máme najviac na svete. Hŕstka z nich sa za celé stáročia nezmenila, no väčšinou nám tu zostali už len ruiny, ktoré odkazujú na ich zašlú slávu a lesk. A máme tu aj jeden, ktorý je poriadnou výzvou aj pre tých najodvážnejších cestovateľov.

Reč je o hrade Lednica v Púchovskom okrese. Postavený bol v 13. storočí, aby ochraňoval severozápadnú hranicu Uhorska. Prvé písomné zmienky o hrade ako aj o obci Lednica, ktorá pod ním leží, pochádzajú už z roku 1259.

Dobový záber hradu Lednica so strmým schodiskom vytesaným v skale. Foto: Facebook/Slovensko na historických fotografiách

Hrad mal v držbe aj legendárny Pán Váhu a Tatier - Matúš Čák Trenčiansky. Do jeho histórie sa však výrazne zapísali najmä lúpežní rytieri Podmanickovci, ktorí tu podnikli viacero vojenských útokov.

Pre slovenské hrady bol zlomový najmä rok 1708, keď mnohých kamenných strážcov zrovnali so zemou rákociovské povstania. Lednica však viac-menej odolala, no Maťašovskí ho opravili a zveľadili. Mal vtedy 45 miestností aj veže s baštami. Pevnosti sa osudnou stalo až 20. storočie.

Hrad Lednica sa stále opravuje. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Hrad odvtedy chátral, a dokonca sa tu v roku 2011 z jedného z palácov odtrhla asi 300-kilogramová kamenná masa. Väčšina z nej spadla, našťastie, do vnútornej časti hradu a nie na svah pod hradom, kde v hĺbke asi 70 metrov stojí niekoľko rodinných domov.

Výzva pre turistov

Národnú kultúrnu pamiatku však v posledných rokoch zachraňujú dobrovoľníci a prebiehajú tu aj archeologické prieskumy, ktoré našli viacero zaujímavých objavov. A to, ako tu prebiehajú rekonštrukčné práce, si prichádzajú pozrieť aj turisti, ktorých sem prichádza neúrekom, pretože hrad je ľahko dostupný.

Na snímke pohľad z hradnej skaly na obec Lednica. Foto: TASR – Radovan Stoklasa

Pre mnohých však stále zostáva najväčšou atrakciou ostré skalné bralo nad hradom, kde sa nachádza najvyššie položená prírodná pozorovateľňa. Ak sa tam však chcete dostať, čakajú vás dve veľké výzvy. Prvou je vysoký požiarny rebrík, ktorý vedie do horného hradu. Ak sa na to dáte, dostanete sa na plošinu a pred vami je ďalšia výzva.

Požiarne schodisko vás dovedie do hornej časti hradu Lednica. Foto: Facebook/MEDÁRI Lieskovec

Prejsť treba úzkym kamenným schodiskom, ktoré je vytesané priamo do stredu skalného brala. Niečo podobné na Slovensku len tak nenájdete, no ak sa na to odhodláte, dostanete sa na najvyšší bod Lednického hradu, kde sa kedysi nachádzala strážna veža známa aj ako „kozia“.

Na týchto schodoch sa nejednému turistov zakrúti hlava. Foto: Facebook/Vojtech Benko‎

Katarínkin prameň

Na hradnom brale však môžete spozorovať aj kríž, ktorý sa spája so zaujímavou povesťou o Katarínke. Mladá dievčina z dedinky Lednica sa vydala za hájnika Ondreja, no právo prvej noci s ňou si nárokoval hradný pán, ktorému padla do oka. A drábi ju k nemu odviedli priamo od oltára.

Kríž na hradnom brale nad Katarínkiným prameňom v obci Lednica, s ktorým sa spája povesť o Katarínke. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Márne za ňu orodoval ženích, rodina, richtár či farár - hradného pána nič nezaujímalo. Krásna Katarínka však nemienila porušiť manželský sľub a radšej si zvolila dobrovoľnú smrť a z hradného okna skočila do priepasti. Na mieste, ktoré skrvavilo jej telo, vytryskol prameň, ktorý dnes volajú Katarínkin. A dodnes vraj vidno na hrade bielu pani, ktorá sa po chodbách prechádza vo svadobných šatách.

Aby sa na odvahu dievčiny nezabudlo, miestni tu postavili symbolický kríž, ktorý pripomína ich lásku a vernosť až za hrob.