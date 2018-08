TASR

Courtois netrénuje s Chelsea, čaká na schválenie prestupu do Realu

Courtoisa by v Chelsea mohol nahradiť talentovaný Kepa, ktorý chytá v Španielsku za Athletic Bilbao.

Belgický brankár Thibaut Courtois. — Foto: TASR/AP

Londýn 7. augusta (TASR) - Belgický futbalový reprezentant Thibaut Courtois vynechal aj utorňajší tréning londýnskej Chelsea. Najlepší brankár MS v Rusku čaká, kým vedenie anglického klubu odobrí jeho prestup do Realu Madrid a nájde za neho náhradu. Informovali o tom viaceré britské médiá.

Courtoisa by v Chelsea mohol nahradiť talentovaný Kepa, ktorý chytá v Španielsku za Athletic Bilbao. Londýnčania požadujú za Courtoisa odstupné vo výške 50 miliónov libier, hoci Belgičan má s "The Blues" platnú zmluvu už iba do 30. júna 2019. Do Chelsea prišiel už v roku 2011, až do roku 2014 ale hosťoval v Atleticu Madrid. V Reale má na poste jednotky vystriedať Kostaričana Keylora Navasa.