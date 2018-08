TASR

Dnes o 13:51 čítanie na minútu 0 zdieľaní IMT Smile budú headlinerom festivalu Červeník

Na festivale 10. a 11. augusta v Amfiteátri Červeník zahrajú aj Peter Nagy so skupinou Indigo, Zuzana Smatanová, kapely HEX, Tublatanka, Polemic, Zoči Voči, Slobodná Európa i česká skupina Jelen.

Ivan Tásler z kapely IMT Smile, archívna snímka. — Foto: Patrik Gerši /TASR

Bratislava 7. augusta (TASR) - Červenícke slávnosti spevu, hudby a tanca vstupujú v tomto roku do 53. sezóny a opäť prinesú výborný program. Na festivale 10. a 11. augusta v Amfiteátri Červeník zahrajú obľúbenci IMT Smile, Peter Nagy so skupinou Indigo, speváčka Zuzana Smatanová, kapely HEX, Tublatanka, Polemic, Zoči Voči, Slobodná Európa i česká skupina Jelen.

„Hrať vonku je úplne iný pocit a hlavne v lete. Ja to mám veľmi rád a veľmi si to užívam. Každý rok si urobíme čas s kapelou, aby sme hrali a nie aby sme dovolenkovali. Pre našu skupinu je to podstatné. Na Červeníku sme hrali veľakrát. Mám rád akcie, ktoré na prvý pohľad vyzerajú ako tie menšie, ale moja skúsenosť je, že o to sú srdečnejšie. Užívam si miesta, kde je dobrá nálada, kde sa ľudia chodia baviť. Návštevníci festivalu Červeník sú skvelí, majú chuť sa zabávať a atmosféra v publiku tu bola vždy fantastická,“ hovorí o festivale líder IMT Smile Ivan Tásler. Zároveň dodáva, že „zahráme naše najväčšie hity, nie sme typ kapely, ktorá by ich vynechávala. Práve naopak, máme radi, keď sa ľudia dočkajú aj tých piesní, na ktoré sa tešia. Určite zahráme Opri sa o mňa alebo Sokoly. Teším sa na každé jedno hranie a priznám sa, nechávam si trochu slobody, aby som si mohol vybrať nejakú vec, ktorá mi napadne v tej danej situácii a nálade na pódiu.“

Hranie pod holým nebom miluje aj rocková kapela Zoči Voči, ktorá nedávno oslávila 13 rokov fungovania s albumom s názvom 13. „Na tomto výbornom festivale sme boli už štyrikrát. Hrali sme podvečer, v hlavnom hracom čase, aj večer po headlinerovi, takže sme si už vyskúšali na tomto festivale asi všetko. A vždy mal koncert pre nás veľké čaro, hlavne v tom, že sa odohráva v zaujímavo riešenom amfiteátri. Pred pódiom je veľká plocha pre ľudí, ktorí sa chcú poriadne vyskákať v dave, až potom sa dvihnú miesta na sedenie, ktoré pekne uzatvoria dookola divácky priestor,” chváli festival bubeník kapely Vlado Kovár.

TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.