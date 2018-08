TASR

Grilovať treba bezpečne, aj malý oheň môže spôsobiť veľké škody

Podľa odborníka sa pri akomkoľvek grilovaní neodporúča odbiehať od grilu, ale mať ho stále na očiach, aby sme v prípade vzniknutého incidentu vedeli okamžite a pohotovo reagovať.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR Radovan Stoklasa

Bratislava 7. augusta (TASR) – Grilovacia sezóna na Slovensku je v plnom prúde. "Netreba však zabúdať na to, že aj na oko malý požiar môže v dôsledku zlých poveternostných podmienok alebo vysokých horúčav narásť do nepredstaviteľných rozmerov," priblížil operačno-technický riaditeľ Falck Fire Services Milan Ivanič.

Podľa jeho slov pri každom grilovaní a v prípade každého grilu platia dve pravidlá – "odstránenie všetkých horľavých materiálov a predmetov z okolia grilu a čistota samotného grilu. Prevencia a obozretnosť je v tomto prípade veľmi dôležitá."

Keďže existuje viacero druhov grilov podľa odborníka je vhodné vedieť, ako sa správne zachovať v prípade vzniku požiaru pri jednotlivých druhoch. "Pri elektrických griloch je potrebné myslieť na to, že je zapojený v elektrickej sieti. V prvom rade je preto potrebné vytiahnuť kábel zo siete, ak nám to rozsah požiaru umožňuje. Keď je kábel vytiahnutý z elektrickej zásuvky, pokúsime sa plameň uhasiť vodou," uviedol Ivanič. Zároveň radí, že ak by sa nepodarilo vybrať kábel zo siete, "takéto zariadenie pod elektrickým prúdom musíme hasiť výhradne práškovým alebo snehovým hasiacim prístrojom".

V prípade požiaru prenosného grilu je najbezpečnejšou alternatívou taký, ktorý má uzatvárateľné veko. Nebezpečenstvu tak možno predísť jeho priklopením a udusením ohňa. Čo sa týka záhradných grilov na drevo alebo uhlie, v tomto prípade je možné hasiť všetkými spôsobmi, či už vodou, alebo hasiacim prístrojom. Pri grilovaní na balkóne nemožno zabúdať ani na to, že dym môže prekážať susedom či blízkemu okoliu.

Podľa odborníka sa pri akomkoľvek grilovaní neodporúča odbiehať od grilu, ale mať ho stále na očiach, aby sme v prípade vzniknutého incidentu vedeli okamžite a pohotovo reagovať. Povolené je grilovať len na vopred vyhradených miestach. "Neodporúča sa grilovať v čase horúceho počasia, kedy vzrastá možnosť vzniku požiaru, ani v počas silného vetra, ktorý nám môže oheň rozfúkať. V prípade nevhodných podmienok, ktoré sa môžu vzhľadom na danú lokalitu líšiť, príslušné štátne orgány vyhlasujú zákaz zakladania ohňa. Po ukončení grilovania v prírode treba dbať na dôsledné uhasenie ohňa a z miesta odísť, až keď sme si úplne istí, že je oheň uhasený, nezostal tlieť a nemôže opätovne vzbĺknuť," uzavrel Ivanič.