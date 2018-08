V Lamači rezonuje téma revitalizácie Malokarpatského námestia

TASR

Mestská časť už v druhej polovici júla informovala, že 16. augusta sa v miestnom kine uskutoční verejná prezentácia návrhu plánovanej revitalizácie.

Bratislava 7. augusta (TASR) – Plánovaná rekonštrukcia centrálnej časti bratislavského Lamača podľa časti obyvateľov tejto mestskej časti nekorešponduje s verejným záujmom. Zástupcovia občianskeho združenia Nezávislý Lamač upozorňujú, že revitalizácia hlavnej časti Malokarpatského námestia by mala zredukovať zeleň.

"Niet pochýb o tom, že obnova námestia je nutný a dôležitý krok, prezentovaný plán je však v rozpore s opatreniami i akčným plánom hlavného mesta reagujúcimi na klimatické zmeny. V návrhu sa totiž nielenže neráta s rozšírením, ale naopak s úbytkom zelených plôch," uviedol člen OZ Milan Boskovič.

Samospráve tiež vyčíta, že revitalizácii, ktorá sa má podľa Boskoviča začať na jeseň, mala predchádzať širšia verejná diskusia a samotný projekt revitalizácie mala vygenerovať súťaž návrhov. OZ iniciovalo tiež petíciu, v ktorej vyzýva na odloženie rekonštrukcie po komunálnych voľbách. Na utorňajšie popoludnie zvolalo verejné zhromaždenie na túto tému, uskutoční sa priamo na námestí o 18.00 h.

Dodáva, že samospráva zareagovala na podnety občanov a zabezpečila úpravu a doplnenie architektonickej štúdie, ktoré predstavia na verejnej prezentácii. "Podnety a návrhy k rekonštrukcii bude možné uplatniť do 30. augusta 2018. Získane podnety od občanov bude možne zahrnúť do riešenia strednej časti námestia, kde je navrhované exteriérové pódium a terasová výsadba zelene," dodal Šramko. K rekonštrukcii tejto časti námestia by sa malo pristúpiť v roku 2019.

V druhej etape revitalizácie Malokarpatského námestia sa má zmodernizovať hlavný zhromažďovací priestor, v rámci ktorého by mala pribudnúť aj fontána s vodnou plochou, rovnako zastrešené externé pódium využiteľné nielen pri kultúrno-spoločenských udalostiach, ale aj počas bežných dní. Predpokladaná cena stavebných prác a projektovej dokumentácie je 398.897,45 eura bez DPH. Mestská časť využije pri financovaní úver. Pomôže si aj dotáciou vo výške 14.000 eur, ktorú na druhú etapu revitalizácie Malokarpatského námestia získala z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS).

Prvú etapu revitalizácie, ktorá sa týkala hornej časti námestia, zrealizovala mestská časť na jeseň 2017.