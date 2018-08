TASR

Umelkyňa vytvorila obrovské sochy morského sveta z odpadu

Veľkorozmernými inštaláciami morských tvorov chce výtvarníčka upriamiť pozornosť divákov na rozsah, v akom sa plasty a ďalší odpad dostávajú do oceánov.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Milan Kapusta

New Orleans 31. júla (TASR) - Obrovské sochy morských živočíchov a sveta pod morskou hladinou vyrobené z odpadu vyplaveného na pevninu Tichého oceánu si môžu návštevníci pozrieť v zoologickej záhrade Audubon amerického mesta New Orleans. Informuje o tom v utorok tlačová agentúra AP.

Americkú výtvarnú umelkyňu Angelu Haseltinovú-Pozziovú k vytvoreniu diela s názvom "Washed Ashore: Art to Save the Sea" inšpirovalo obrovské množstvo odpadu, ktoré dennodenne vyplavovalo more na pobrežie Tichého oceánu v okolí mesta Bandon v americkom štáte Oregon, kde sama žije.

Medzi šiestimi sochami v zábavnom parku Audubon možno nájsť veľkého bieleho žraloka, na výrobu ktorého boli okrem iných odpadov použité vrchnáky z plastových fliaš a plastové plážové hračky; "hracie morské riasy" obsahujúce plastové stoličky a iné materiály či priechodné veľrybie rebrá s plastovými vrchnákmi, fľašami, bójami a vodnými pascami.