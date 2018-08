TASR

Fantastický Matej Tóth na ME v atletike STRIEBORNÝ! V dramatických pretekoch ukázal neskutočnú bojovnosť

Matej Tóth patril už od začiatku medzi favoritov na medaily. Vybojoval si skvelé druhé miesto.

— Foto: TASR/Michal Svítok

BERLÍN 7. augusta - Slovenský chodec Matej Tóth skončil na 24. ME v Berlíne na 50 km trati strieborný výkonom 3:47:27. Zlato vybojoval Ukrajinec Marjan Zakalnyckyj časom 3:46:32, tretí skončil Bielorus Dmitryj Dziubin v osobnom rekorde 3:47:59. Na medzičasoch bol Tóth neustále prvý až do 30. km, potom klesol až na štvrté miesto, no v závere sa obdivuhodne posunul na druhé.

Štart o 8.35 mimo Olympijský štadión na námestí Breitscheidplatz už bol v uliciach Berlína poznačený slnkom i teplom, ktoré malo byť najväčším nepriateľom mužov i žien. Po spoločnom štarte 36 mužov a 19 žien vystrelil Tóth dopredu s miernym trhákom, bez šiltovky, len so slnečnými okuliarmi a vyhol sa úvodnej tlačenici. Aj Mária Katerinka Czaková si vyhradila miesto v úvodných kilometroch na čele a napodobnila taktiku Tótha.

Tóthovo pokojné tempo na čele sa nenarušilo ani vtedy, keď v treťom kilometri zvoľnil a nechal sa dostihnúť súpermi. Za ním pochodovali Fín Ojala a Ír Boyce, medzi ženami najviac odvahy udávať tempo mala Portugalka Henriquesová, Bieloruska Jacevičová a hneď za ňou sa držala Czaková.

Postupom času na dvojkilometrovom mestskom okruhu sa tiene skracovali a teplota zvyšovala. Po piatom km sa vytvorila na čele deväťčlenná skupinka chodcov a Tóth už so šiltovkou na hlave neustále udával tempo. Druhý slovenský chodec Dušan Majdán odhadol svoje sily oveľa opatrnejšie a pochodoval až takmer na samom konci.

Na 10. km s medzičasom 45:57 bolo zrejmé, že sa ťažko zrodia v horúčave superrýchle časy. Tóth si udržiaval v 8-člennej skupinke rovnomerné tempo, z hlavy opäť zhodil šiltovku, aby si ju onedlho opäť nasadil a zrýchlil. Prvé tri ženy na 10. km (48:20) sa nemenili, s nadvládou majsterky sveta Henriquesovou, Jacevičovou (+2:53 min) a Czakovou (+3:09). Za slovenskou chodkyňou na 4. mieste strácala Ukrajinka Cvilijová 27 sekúnd. Jacevičová onedlho z trate odkrívala, z pretekov so slzami v očiach odstúpila a Czaková sa posunula na 2. priečku.

Aj na 15. i 20. km (1:31:52) bolo zrejmé, že Matej Tóth s miernym náskokom sa v 7-člennej skupinke cítil výborne. Dôležitá zmena s neúnavnou Henriquesovou útočiacou aj na svetový rekord nastala medzi ženami, do popredia sa na 2. až 4. priečku s frontálnym útokom posunula trojica Ukrajiniek Cvilijová, Vitovščyková, Judkinová a Czakovú odsunuli na 5. pozíciu. Slovenská chodkyňa však naznačovala, že by mohla pokoriť aj svoj slovenský rekord tohto roku v Dudinciach (4:14:25).

V polovici trate na 25. km sa náskok Tótha pred piatimi prenasledovateľmi zvýraznil, na 26. km (1:59:13) už na 15-sekundový, za ním sa snažili Poliak Augustyn, Ír Boyce, Nór Haukenes, Fín Partanen a Talian De Luca. Spomedzi súperov Tótha sa predral vpred Ukrajinec Zakalnyckyj, a to bol na 22. km ešte 10-ty, no na 28. km druhý a na 30. km zaostával za Tóthom (2:17:17) len 11 sekúnd. Ukrajinec potom Tótha predstihol a na 32. km už viedol o štyri, na 34-tom o 19, na 36-tom o 32. Tóth figuroval na tomto medzičase na 3. priečke s mankom štyroch sekúnd na druhého Nóra Haukenesa, s ktorým neskôr spolu bojoval bok po boku.

Matej Tóth postupom času oproti súperom mierne spomaľoval, na 42. km s úsilím pokúsiť sa ešte na 4. mieste niečo s vývinom urobiť a skrátiť stratu na Zakalnyckého, Bielorusa Dziubina a Haukenesa. Na bronz mu už chýbalo 22 sekúnd. Pozoruhodná bola výdrž Majdána, na 40. km už na 18. mieste.

Záver pretekov poznačilo sťahovanie straty Mateja Tótha na Dziubina a Haukenesa. Len 23-ročný Ukrajinec Zakalnyckyj, ktorý sa v tomto roku presadil najmä na Svetovom pohári družstiev v Číne so 4. miestom, zvládol finiš obdivuhodne a na námestí Breitscheidplatz sa radoval zo zlatej medaily. Veľký potlesk si zaslúžil Matej Tóth. Do záverečného okruhu išiel už tretí, vzápätí predstihol aj Dziubina a vybojoval pre Slovensko rovnako striebornú medailu ako pred štyrmi rokmi na ME v Zürichu.