TASR

Dnes o 12:07 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Dcéra novozélandskej premiérky sa naučí rozprávať maorijsky

Na archívnej snímka Jacinda Ardernová. — Foto: TASR/AP

Wellington 7. augusta (TASR) - Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová uviedla, že chce, aby sa jej šesťtýždňová dcérka Neve Te Aroha raz naučila hovoriť po anglicky, ale aj po maorijsky - rečou domorodých obyvateľov.

"Určite chcem, aby sa naučila maorijsky. Ešte sme sa nerozhodli, akým spôsobom sa to udeje," povedala politička, ktorá sa tento týždeň vrátila do úradu po šesťtýždňovej materskej dovolenke. "Je to úradný jazyk. A taktiež nám pomáha pochopiť maorijskú kultúru," vysvetlila pre televíznu stanicu Maori TV.

Maorijčina je úradným jazykom v tichomorskom štáte Nový Zéland od roku 1987, ale aj napriek mnohým pokusom rozšíriť jeho používanie je stále podľa Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) na zozname ohrozených jazykov.

Iba 130.000 zo 600.000 Maoriov žijúcich na Novom Zélande vie plynule rozprávať maorijsky.

V súčasnosti sa len približne 25 percent všetkých žiakov učí maorijčinu, ale dopyt po nej stále stúpa. Novozélandská vláda zamýšľa ponúkať maorijčinu ako predmet na všetkých školách do roku 2025, dodáva agentúra DPA.