TASR

Dnes o 10:57 čítanie na minútu 0 zdieľaní Zjednodušenie vrátenia DPH turistom cez aplikáciu je reálnejšie

Zástupcovia spoločnosti Refundit a slovenskej finančnej správy hovorili o postupe prác na projekte. Na letisku si tiež prezreli priestory, kde budú o aplikácii po jej spustení informovať turistov.

Na snímke v popredí prezident finančnej správy František Imrecze, zľava v pozadí podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kažimír, predseda vlády SR Peter Pellegrini, zakladateľ aplikácie Waze a spoluzakladateľ aplikácie Refundit Uri Levine a spoluzakladateľ aplikácie Refundit Ziv Tirosh počas tlačovej konferencie na tému Nová digitálna aplikácia – Slovensko ako pilot svetového projektu 18. júna 2018 v Bratislave. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 7. augusta (TASR) – Zjednodušenie vrátenia dane z pridanej hodnoty (DPH) turistom prostredníctvom digitálnej aplikácie Refundit je o niečo bližšie k realizácii. Zástupcovia izraelského start-upu na pracovnom stretnutí rokovali s Finančnou správou (FS) SR o postupe prác na príprave aplikácie. Informovala o tom hovorkyňa finančnej správy Ivana Skokanová.

Zástupcovia spoločnosti Refundit a slovenskej finančnej správy hovorili na stretnutí o postupe prác na projekte. Na letisku si tiež prezreli priestory, kde budú o aplikácii po jej spustení informovať turistov. Ako priblížila Skokanová, spustenie pilotného testovania plánuje finančná správa ešte tento rok na jeseň, stretnutia projektového tímu tak budú pokračovať.

Proces vrátenia DPH turistom je v súčasnosti podľa prezidenta FS SR Františka Imreczeho pomerne zložitý, Refundit by to mal zmeniť. "Vďaka tejto aplikácii zjednodušíme spôsob vrátenia DPH turistom. Jednoducho už žiadne vypisovanie formulárov a žiadne rady pri kontrolách tovaru," skonštatoval Imrecze s tým, že rozšírenie aplikácie aj do iných krajín by uľahčilo život slovenským turistom v zahraničí.

S nápadom prišli izraelskí podnikatelia, ktorí majú za sebou niekoľko úspešných projektov. "Veľmi sa teším partnerstvu so Slovenskom. Je dôkazom toho, že Slovensko je naklonené inováciám a že predstavitelia štátu chcú pomôcť turistom tým, že im uľahčia získať peniaze, na ktoré majú nárok. V dôsledku súčasnej zdĺhavej byrokracie totiž približne 90 % DPH, ktorá by mohla byť vrátená, vrátená nie je. Ročne je to asi 23 miliárd eur, ktoré sa k turistom späť nevrátia," podotkol Uri Levine, spoluzakladateľ a predseda spoločnosti Refundit.

Na Slovensku bolo za rok 2017 turistom vrátených 2,8 milióna eur prostredníctvom 1291 obchodníkov, platcov DPH, u ktorých si uplatnili vrátenie DPH, vyčíslila Skokanová. Zároveň dodala, že suma potrebná na získanie vratky DPH je momentálne 175 eur na jednom pokladničnom bloku. Pripravovaná úprava legislatívy by však mala minimálnu hranicu nákupu znížiť.