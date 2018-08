TASR

ME v atletike: V rozbehoch na 400 m prek. stop pre Ledeckú

Ledecká štartovala v 1. rozbehu a postupový kľúč jej veľa šancí na postup nedával.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Berlín 7. augusta (TASR) - Na ME atlétov v Berlíne v rozbehoch na 400 m prek. Daniela Ledecká a Emma Zapletalová nepostúpili do semifinále.

Ledecká štartovala v 1. rozbehu a postupový kľúč 3+3 veľa šancí na postup nedával. Aj keď vo svojej premiére na ME od prvých metrov strácala, vydala zo seba maximum a výsledkom bolo 6. miesto v osobnom rekorde 57,81. Aj Zapletalová mala malé možnosti na postup a v 18 rokoch to bola taktiež so 6. priečkou a časom 58,46 pre ňu obrovská skúsenosť.

