Dominika Dobrocká

Dnes o 10:32 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní KONEČNE SI VYDÝCHNEME: Vieme, kedy príde na Slovensko vytúžené ochladenie

Po neznesiteľných horúčavách príde na Slovensko ochladenie.

Ilustračná foto — Foto: TASR - Andrej Galica

BRATISLAVA 7. augusta - Vysoké teploty trápia Slovensko už niekoľko dní. Ľudia sa pred horúčavami skrývajú, kde sa dá. Pre tých, ktorí neobľubujú neznesiteľné teplo máme dobrú správu. Počasie sa na chvíľu umúdri. Už v piatok by na našom území malo nastať výrazné ochladenie, ktoré spôsobí studený front. Ani víkend nebude iný, ochladenie sa v našej oblasti udrží. Zatiaľ čo vo štvrtok budú teploty dosahovať od 32 do 37 °C, v sobotu to už bude podstatne menej. Denné maximá v prvý víkendový deň dosiahnu 23 až 29 °C, na východe bude ešte teplejšie, do 32 °C.

Schladenie si treba užiť. Bude totiž výrazné, no krátkodobé. Už v nedeľu sa teploty na západe vyšplhajú nad 30 °C. Počas nasledujúceho pracovného týždňa tak môžeme každý deň očakávať opätovné stúpanie teplôt.

Sobota

Počasie bude v sobotu premenlivé a očakáva sa veľká oblačnosť. Na mnohých miestach treba počítať s prehánkami, búrkami alebo dažďom.

Foto: imeteo.sk

Nedeľa

V posledný deň v týždni teploty opäť stúpnu a pekné počasie sa prinavráti. Bude jasno až polooblačno.