Dnes o 10:14 Kroenke sa chce stať jediným majiteľom Arsenalu, Usmanovovi dal ponuku

Kroenkeho spoločnosť Kroenke Sports and Entertainment (KSE) v súčasnosti vlastní 67 percent akcií.

Stan Kroenke, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Londýn 7. augusta (TASR) - Stan Kroenke, majoritný akcionár Arsenalu Londýn, dal ponuku na odkúpenie zvyšného podielu v anglickom futbalovom klube. Americký veľkopodnikateľ sa netají myšlienkou, že by chcel prevziať celý tím a stať sa stopercentným majiteľom.

Kroenkeho spoločnosť Kroenke Sports and Entertainment (KSE) v súčasnosti vlastní 67 percent akcií "gunners". Najnovšie dala firme Red and White Securities, ktorú vlastní Ališer Usmanov, ponuku na odkúpenie jej 30-percentného podielu. Ak by transakciu zrealizovali, klub by dosiahol hodnotu 1,8 miliardy libier.

"My v KSE sme sa touto ponukou posunuli k nášmu cieľu a tým je stopercentné vlastníctvo klubu," uviedol Kroenke vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AP.