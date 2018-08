Kristína Jurzová

Včera o 20:19 čítanie na 7 minút 0 zdieľaní Martinu na materskej poprosil synček, aby mu vyrobila hračku podľa jeho kresbičky. Dnes jej hračky putujú do celého sveta

Lásku k deťom má v krvi. Detské sny plní však nielen svojim ratolestiam, ale aj iným deťom. Ich maľované príbehy zhmotňuje, vďaka čomu aj tí najmenší môžu už v útlom veku objať svojho obľúbeného háčkovaného kamaráta.

Martina Gromová háčkuje hračky podľa detských kresbičiek. — Foto: archív Martina Gromová

BOJNICE 7. augusta (Dobré noviny) – Možno aj vy ste si v detstve namaľovali kamaráta a predstavovali si, aké by to bolo, keby zrazu z toho papiera vyskočil. Keby ste ho mohli objať, pomojkať sa s ním a spoločne zaspať. Detská predstavivosť je nekonečná a neuveriteľná. A vie to aj Martina Gromová (38), ktorá je mamou štyroch detí a ktorá sa rozhodla plniť detské sny. Kresbičky tých najmenších zhmotňuje a vytvára podľa nich jedinečných plyšákov, ktoré im aj v dospelosti pripomenú, aké bolo ich detstvo krásne a plné hier.

Galéria

Galéria

Martina sa narodila v Topoľčanoch, no keďže jej otec bol vojak z povolania, tak v detstve často sťahovala, a nejaký čas dokonca žila v Rusku. A v dospelosti sa po vzore svojho otca vybrala na Vojenskú akadémiu v Liptovskom Mikuláši. Tu sa v prvom ročníku spoznala so svojím osudovým mužom, vzali sa a nakoniec presťahovali do vytúženého domu do Bojníc, odkiaľ pochádza jej manžel. Vytvorili spolu domov a svoju rodinku rozšírili o štyroch malých členov: najstarší Nino má 12 rokov, dvojičky Marko a Laura 9 a najmladšia Karla 4 roky.

Rodičom chcel ušetriť peniaze

Každý rodič, ktorý má viac detí, však dobre vie, že nie je to vždy jednoduché a že sa treba občas poriadne obracať. Martina bola doma s deťmi a rozmýšľala, ako si čas nielen skrátiť, ale najmä ho naplno využiť. „Háčkovať, štrikovať, šiť a rôzne iné techniky a ručné práce ma naučila ešte v detstve mama. Avšak boli to len základy. Späť k háčkovaniu som sa vrátila až počas mojej materskej s dvojičkami, keď som začala čiapkami a oblečením,“ vysvetľuje, ako sa prinavrátila k ručným prácam.

Kresbička z časopisu Obrana inšpirovala Martinu vytvoriť háčkovaného plyšáka. Foto: archív Martina Gromová

Nápad vyrábať hračky z detských kresbičiek však vznikol až na podnet jej syna Marka počas poslednej materskej dovolenky s dcérou Karlou. „Keďže sme v tomto období nemali peniaze na rozhadzovanie, prišiel s prianím, že on by si na narodeniny prial, aby som mu uháčkovala hračku podľa jeho kresbičky, aby sme nič nemuseli kupovať. Samozrejme, toto prianie som mu s radosťou splnila. Vznikla prvá hračka z kresbičky, ktorú nazval Boxík,“ ukazuje na jeden zo svojich prvých výtvorov.

Marko a jeho obľúbený Boxík, ktorého mu mamina uháčkovala k narodeninám. Foto: archív Martina Gromová

Martina si vtedy uvedomila, že na slovenskom trhu nie je nikto, kto by vyrábal hračky podľa detských malieb. Rozhodla sa preto, že bude deťom ich sny plniť a zhmotňovať ich. A Markov Boxík to dotiahol naozaj poriadne ďaleko, pretože sa dostal dokonca do loga Martininej značky From drawing to toy.

Plní im detské sny

Rodičia zo Slovenska, ale aj z iných kútov sveta jej dnes posielajú fotky detských kresbičiek či obrázkov, podľa ktorých by chceli uháčkovať hračku pre svoju ratolesť. „Buď si chcú dať rodičia vyrobiť hračku ako pamiatku na prvú kresbičku, alebo kresbu, ktorá je niečím výnimočná, alebo samotné deti si nakreslia hračku, ktorú by si priali. Avšak žiadajú odo mňa uháčkovať rôzne veci aj manželky pre manželov, priateľky pre priateľov, babky a dedkovia pre vnukov, darčeky ako poďakovanie pre kolegu a podobne,“ vysvetľuje, kto má o jej háčkované dielka záujem.

Hračka, ktorá zrazu vyskočí z pomaľovaného papiera, deťom vyčarí úsmev na tvári. Foto: archív Martina Gromová

Hračky značky From drawing to toy nie sú teda určené iba pre deti, ale pre všetky generácie, pretože Martine neraz príde aj požiadavka od dospelákov, ktorí si chcú splniť svoj vlastný detský sen. „V podstate háčkujem kadečo od detských kresbičiek, cez rôzne obrázky a reálne postavy z fotiek. Dávajú si uháčkovať rôzne rozprávkové či známe postavy, autá podľa fotiek, hudobné nástroje, hrkálky pre najmenších či háčkované šperky,“ prezradila v rozhovore pre Dobré noviny.

Martina vytvára háčkované hračky podľa namaľovanej predlohy. Foto: archív Martina Gromová

So zákazníkom sa vždy dohodnú na veľkosti hračky a Martina sa vždy pýta aj na to, pre aké veľké dieťa či dospelého hračka bude určená. „Materiály, ktoré používam, sa vždy snažím prispôsobiť veku dieťaťa. Pre najmenšie sa snažím využívať najmä 100 % bavlnu, poprípade zmes akrylu a bavlny. Pokiaľ je to iba výstavný kus pre dospelého, tak volím aj iné materiály, ktoré by u malých detí neobstáli. Avšak vo všeobecnosti najradšej používam práve tie zmesové, ktoré sú mäkšie a vyzerajú uhladenejšie. Ako výplň používam do hračiek antialergickú PES výplň, ktorá sa používa aj do vankúšov,“ prezrádza svoj postup výroby Martina. „Moje hračky vyrábam najmä háčkovaním, avšak v poslednej dobe sa mi na drobné detaily osvedčilo suché plstenie.“

Macko Uško boduje

A ktorú hračku majú deti najradšej? „Myslím, že najväčší úspech zo všetkých má Macko Uško. Hoci to nie je slovenská rozprávka, majú ju radi všetky generácie. Už neviem ani spočítať, koľko som ich vytvorila,“ hovorí s tým, že kovovú postieľku pre neho jej na mieru vyrobil manžel a u detí mala naozaj veľký úspech.

Macka Uška milovali celé generácie detí. Foto: archív Martina Gromová

Martina sa však rada posúva vpred, pretože nerada robí dokola tie isté veci. Uháčkovala už aj postavu Mira Jaroša, ktorého deti podľa nej v súčasnosti zbožňujú. Vytvorila aj háčkovaného Mr. Beana aj s jeho známym medvedíkom, háčkovaného Davida Gilmoura z Pink Floydu či iné známe háčkované postavičky, ako je princezná Poppy z rozprávky Trolovia alebo roztomilú opičku z rozprávky George.

Uháčkovaný Mr. Bean. Foto: archív Martina Gromová

„Veľký úspech majú aj moje obrovské sovy, ktoré sú mojou srdcovou záležitosťou,“ prezrádza. „Ja tvrdím, že uháčkovať sa dá všetko a ak sa aj nedá, minimálne sa o to pokúsim. Najradšej mám výzvy, pri ktorých sa zapotím, ale nakoniec si vždy poviem, že som to dokázala.“

Pestrofarebné, ručne robené a zo zdravých materiálov - to sú hračky značky From drawing to toy. Foto: archív Martina Gromová

Každá kresba má svoj príbeh

Podľa Martiny by to však nebolo možné bez samotných detských kresbičiek, pretože práve maľovanie rozvíja detskú kreativitu a fantáziu: „Veľakrát mám ku kresbičke priložený aj popis toho, čo sa na danej kresbičke nachádza. To mi veľmi pomáha pri tvorení hračky. Koľkokrát si ani neviete predstaviť, čo všetko dieťa na kresbičke zachytí a samotná kresba má svoj príbeh.“

Postieľku pre Macka Uška zhotovil Martinin šikovný manžel. Foto: archív Martina Gromová

A jeden z nich jej naozaj utkvel v pamäti. „Hoci to nebolo najroztomilejšie, ale veľmi smutné, bolo mi cťou vytvoriť hračku pre brata chlapčeka, ktorý nakreslil svoju kresbičku krátko pred smrťou. Táto hračka bola vytvorená ako pamiatka na chlapčeka a zároveň aj ako hračka pre jeho mladšieho brata, ktorý za ním smútil. Táto hračka putovala do USA,“ spomína na jedno zo svojich najemotívnejších háčkovaní.

Detské sny si neraz plnia aj dospelí. Foto: archív Martina Gromová

Všetko pre deti

Ako mama štyroch detí dobre vie, aké je to báť sa o svoje potomstvo. Rozhodla sa preto venovať aj charite. „Veľmi ma teší, keď môžem podporiť aj choré detičky a aspoň trošku ich rozveseliť vytvorenou hračkou. Preto som sa niekoľkokrát zapojila aj do charitatívnych činností a aukcií. Na svojej stránke už som usporiadala dva ročníky súťaže „Moja vysnívaná hračka“ pre všetky základné a materské školy na Slovensku a v Česku. Okrem toho robím viackrát ročne aj iné súťaže, ktorých sa môže zúčastniť ktokoľvek,“ prezradila pre Dobré noviny.

Výherná kresbička v súťaži Moja vysnívaná hračka. Foto: archív Martina Gromová

Martina okrem toho začala tvoriť aj návody na háčkovanie, podľa ktorých si môže každý, kto vie háčkovať, vytvoriť hračku sám. „Moja rodina ma v mojej záľube podporuje, aj keď veľakrát sa im nepáči, že to robím na úkor svojho spánku a voľného času, ktorého mám popri štyroch deťoch, práci a domácnosti minimum. Avšak mám taktiež veľmi šikovného manžela, ktorý mi veľakrát poradí a pomôže,“ hovorí s tým, že ich deti sú pre nich najdôležitejšie. „V podstate všetko, čo robíme, robíme pre ne.“

Rodina je pre Gromovcov najdôležitejšia. Foto: archív Martina Gromová

V hlave má však plánov oveľa viac. „Určite sa chcem svojej záľube venovať naďalej, avšak moje plány radšej neprezradím, aby mi niekto neukradol môj know how,“ uzatvára s úsmevom kreatívna mama štyroch detí.