Netopiere zblízka si v Červenom Kláštore prišli pozrieť desiatky ľudí

Netopiere sú unikátne živočíchy, ktoré majú svoje nezastupiteľné miesto v našej prírode.

Červený Kláštor 7. augusta (TASR) – Počas uplynulého víkendu sa za múrmi národnej kultúrnej pamiatky Kláštora kartuziánov v Červenom Kláštore už tradične konala Noc netopierov. Akciu už po siedmykrát pre verejnosť pripravila Správa Pieninského národného parku (PIENAP) spolu s partnermi, Spoločnosťou pre ochranu netopierov (SON) a Múzeom v Červenom Kláštore. „Podľa počtu zúčastnených je evidentné, že o tému je stále záujem, tieto vzácne živočíchy si zblízka prišli pozrieť desiatky ľudí," uviedol riaditeľ Správy PIENAP Vladimír Kĺč.

Dodal, že netopiere sú jediné skutočne lietajúce cicavce, ktoré sa na lov vydávajú spravidla po západe slnka. Preto do času, kým začali vylietavať z podzemných priestorov starobylého kláštora, pre detských účastníkov pripravili bohatý program, ktorý im spríjemnil čakanie. „Pôsobivú prezentáciu a následný odchyt netopierov do chiropterologickej siete realizoval Miroslav Fulín so SON. Oproti minulým ročníkom sa tentoraz do siete chytili vo veľmi krátkom čase až štyri podkováre malé, ktoré si účastníci akcie mohli pozrieť z bezprostrednej blízkosti," doplnil Kĺč. Rovnako si návštevníci vypočuli aj netopieriu komunikáciu, ktorá je počuteľná vďaka tzv. bat detektorom.

Tieto vzácne tvory si zblízka prišli pozrieť deti i dospelí. „Netopiere sú unikátne živočíchy, ktoré majú svoje nezastupiteľné miesto v našej prírode. Možnou takou zaujímavosťou je, že ľuďom veľmi pomáhajú a pôsobia ako taký prirodzený repelent, pretože sa živia napr. aj komármi. Človek im však ničí ich prirodzené prostredie napr. zatepľovaním budov. Mali by sme im preto vytvárať nové možnosti na život všade tam, kde je to možné. Možno sme aj touto akciou niekoho povzbudili, inšpirovali k inštalácii búdok pre netopierov, prípadne sme odbúrali predsudky, či fóbiu z týchto zvierat. A práve preto sa tešíme na budúce stretnutia," uzatvára Kĺč.