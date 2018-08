Kristína Jurzová

Toto musí skončiť: Andrea išla na výlet do Slovenského raja a vyzbierala v ňom 65 kíl odpadu

Mnohí turisti okolo smetí po druhých prejdú iba bez povšimnutia. Prišli totiž na turistiku, nie na zbieranie odpadkov. Nájdu sa však aj svetlé výnimky, ktoré ohnú chrbát, a nezištne ten „bordel“ odstránia z prírody.

Andrea Zahurancová si zorganizovala čistiacu brigádu v Národnom parku Slovenský raj. — Foto: Facebook/Andrea Zahurancova

SLOVENSKÝ RAJ 7. augusta (Dobré noviny) - Voláme ho Slovenský raj, lenže až takým rajom v skutočnosti nie je. Masy ľudí priniesli do národného parku nielen turizmus a záujem o našu krajinu, ale aj množstvo odpadkov. Neporiadok po lenivých „milovníkoch prírody“ sa snažia riešiť správcovia parku. Lenže to nestačí, pretože ťahajú za kratší koniec. Na pomoc im však prišla krásna východniarka, ktorá tu vyzbierala 65 kilogramov odpadu.

Andrea našla najviac skla a plastu, no našli aj konzervy, príbor či mnoho topánok. Foto: Facebook/Andrea Zahurancova

Andrea Zahurancová sa narodila v Spišskej Novej Vsi. „Vyrastala som v prírode a rodičia ma odmalička viedli k jej maximálnemu rešpektu. Sadili sme stromy, plnili kŕmitka a vlastnoručne stavali búdky pre vtáčiky. Za domom sme vždy mali kompost a odpadu vždy mali ozaj minimálne,“ opísala na Instagrame svoje detstvo v rodnom regióne.

Pomáhajú aj iní

Do svojho milovaného Slovenského raja sa vrátila aj tento víkend. Nie však ako bežný turista, ale tentokrát v trochu inom duchu. Vyhrnula si rukávy a spolu s Patrikom Paulínyim urobila poriadky po neporiadnych turistoch.

Ruky si vyhrnul aj Patrik Paulínyi. Foto: Facebook/Andrea Zahurancova

„Tri hodiny, dvaja ľudia, jeden pes, dve autá a 65 kíl odpadu. V kompostovateľných sáčkoch,“ napísala na sociálnej sieti Facebook, prečo prišli do národného parku. „Ten pocit po vyzbieraní naozaj stál za to, no pocity počas zbierania pozitívne ani zďaleka neboli.“

Turisti nechajú v národnom parku naozaj kadečo. Foto: Facebook/Andrea Zahurancova

Andrea však vie, že ani zďaleka nie je jediná, kto sa venuje čisteniu zamoreného životného prostredia. „Viem, že mnohí robia to isté - na túre občas stretnem ľudí s plnou taškou smetí, ktorú znášajú hodiny do doliny, aby ich mohli vyhodiť. Na druhej strane, však stretávam omnoho viac tých, ktorí tie smeti pred mojimi očami hodia na zem a ktorí dnes na mňa s plným fúrikom smetí pozerali ako na prízrak a krútili hlavami, či mi šibe,“ opisuje svoje skúsenosti.

Paťo sedí v záplave smetí, ktoré sa im podarilo vyzbierať. Foto: Instagram/patrikpaulinyi

Bolo jej z toho smutno

„Ak v lese nájdem čo i len jeden kus plastu, absolútne nerozumiem. Prečo to my ľudia robíme? V akom stave chceme našu Zem zanechať budúcim generáciám? Je mi smutno,“ vyjadrila svoje pocity.

S autom plným smetí sa otočili dvakrát. Foto: Facebook/Andrea Zahurancova

Napriek tomu sa však Andrea ani Patrik nemieni vzdať a s čistením prírody budú pokračovať. „Nebudem tu mudrovať, moralizovať a žiadať vás, aby ste robili to isté... Na začiatok bude úplne stačiť, že by ľudia prestali vyhadzovať odpad v lese, vezmite si ho so sebou, prosím, vyhodiť. Máme okolo seba krásnu prírodu, tak si ju vážme!“ napísal na Instagrame Patrik.