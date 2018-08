TASR

Dnes o 08:34 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Vedci varujú pred obdobím tepla, stúpnu hladiny morí i teploty vzduchu

Podľa záverov medzinárodnej skupiny vedcov obdobie tepla nemožno vylúčiť, ani pokiaľ budú krajiny dodržiavať parížsku dohodu o obmedzení klimatickej zmeny.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR AP

Potsdam 6. augusta (TASR) - Svet môže vstupovať do tzv. obdobia tepla, počas ktorého v dlhodobom horizonte stúpnu priemerné teploty ovzdušia od štyroch do piatich stupňov Celzia a hladiny morí o 10-60 metrov. Vyplýva to z novej štúdie, ktorú v pondelok zverejnil Inštitút pre výskum vplyvu klímy v nemeckom Potsdame.

Podľa záverov medzinárodnej skupiny vedcov obdobie tepla nemožno vylúčiť, ani pokiaľ budú krajiny dodržiavať parížsku dohodu o obmedzení klimatickej zmeny.

Vedci poukazujú na procesy, akými sú topenie ľadového povrchu Grónska či rozmrazovanie permafrostu. Argumentujú tým, že zhoršiť klimatickú zmenu by mohlo uvoľnenie metánu alebo iných silných skleníkových plynov.

"Výskum sa musí čo najrýchlejšie zamerať na posúdenie tohto rizika," povedal Hans Joachim Schellnhuber, vedúci Inštitútu pre výskum vplyvu klímy v Potsdame a jeden zo spoluautorov citovanej štúdie.

Ako podotkla agentúra DPA, zverejnenie správy prichádza v čase extrémnych horúčav a požiarov, ktoré toto leto sužujú severnú pologuľu. Klimatická zmena podľa predpokladov vedcov zvýši výskyt extrémnych javov počasia.