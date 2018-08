TASR

Futbal-LM: Trnava chce v Belehrade zabojovať o dobrý výsledok

Hráči sa na zápas tešia, sú motivovaní, hoci v domácej Fortuna lige sa Spartaku nedarí podľa predstáv.

Tréner Trnavy Radoslav Látal. — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Belehrad 6. augusta (TASR) - Tréner futbalistov Spartaka Trnava Radoslav Látal má o zostave na utorňajší zápas 3. predkola Ligy majstrov na ihrisku Crvenej Zvezdy Belehrad jasno. Všetci hráči sú v poriadku, hoci niektorí majú drobné šrámy.

Hráči Spartaka si v pondelok večer vyskúšali trávnik na štadióne Rajka Mitiča, v utorok by na ňom radi uhrali solídny výsledok. Tréner domácich Vladan Milojevič podľa srbských novinárov favorizuje Trnavu, jej tréner Radoslav Látal sa nad tým iba pousmial: "Pre mňa je Crvena Zvezda veľký favorit. My sme sem však prišli bojovať o čo najlepší výsledok do odvety, aby sme mali nejakú šancu. Chceme uhrať taký výsledok, aby sme sa mohli pobiť o postup doma v Trnave," povedal Látal.

Ten musel zverencov pripraviť nielen na silný srbský tím, ale aj na atmosféru. "My vieme o prostredí, ktoré tu vládne. Diváci sú fantastickí, pre hráčov to bude ťažká úloha. Ale na zápas sa tešíme, my nemáme čo stratiť. Nie sme pod tlakom, hráčom som povedal, aby si zápas užili. V takomto duchu sa na neho pripravujeme."

Hráči sa na zápas tešia, sú motivovaní, hoci v domácej Fortuna lige sa Spartaku nedarí podľa predstáv. "Štadión CZ dýcha históriou, ale nebojíme sa. Výsledky v lige nemáme najlepšie, ale Liga majstrov je iná súťaž a máme obrovskú motiváciu. Ja osobne skúsenosť so srbským futbalom nemám, ale s macedónskym, či albánskym áno. A toto bude niečo podobné. Hráči súpera budú veľmi silní najmä na lopte," uviedol stredopoliar Jakub Rada.

Kormidelník Trnavy má jasno aj o zostave, istotu mu dal večerný tréning. "Viem ako chceme hrať, v hlave mám aj zostavu. Oba tímy cítia, že sa blížia do finálnej fázy. To je veľká motivácia. Tréner súpera šetril opory v uplynulom ligovom zápase, pripravoval sa na nás, dáva veľký dôraz na tento dvojzápas. Ale prišli sme bojovať," uzavrel Látal.