Tenistky SR do 16 i 18 rokov postúpili na ME tímov do semifinále

Na finálovom turnaji ME do 18 rokov vo Valladolide si slovenské reprezentantky poradili s Rumunskom 2:1, keď o ich triumfe rozhodla až štvorhra.

— Foto: TASR

Bratislava 7. augusta (TASR) - Slovenské juniorské tímy dievčat do 16 i 18 rokov sa na ME tímov v tenise prebojovali do semifinále. V Budapešti si Slovenky do 16 rokov vo štvrťfinále hladko poradili s Bieloruskom 3:0 a v utorok sa stretnú s Ukrajinou.

Na finálovom turnaji ME do 18 rokov vo Valladolide si slovenské reprezentantky poradili s Rumunskom 2:1, keď o ich triumfe rozhodla až štvorhra.

V semifinále sa stretnú s Bieloruskom, informovala stránka stz.sk.