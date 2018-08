TASR

Dnes o 08:17 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slovenskí hokejisti na úvod Hlinka Gretzky Cup-u prehrali so Švédmi

Hokejisti do 18 rokov zo Slovenska si v základnej A-skupine ešte zmerajú sily s domácou Kanadou a Švajčiarskom.

Švéd Arvid Costmar (12) bráni Slováka Olivera Turana (23) na Hlinka Gretzky Cupe. — Foto: TASR/AP

Edmonton 7. augusta (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov vstúpili do prestížneho turnaja Hlinka Gretzky Cup prehrou 2:4 so švédskymi rovesníkmi. Zverenci trénera Viliama Čacha podali v Edmontone proti jednému z favoritov podujatia sympatický výkon, ešte po dvoch tretinách bol stav nerozhodný 2:2, lenže severania dvomi gólmi v tretej časti strhli víťazstvo na svoju stranu.

Hlinka Gretzky Cup - A-skupina:

Švédsko "18" – SLOVENSKO "18" 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Góly: 10. Grewe (Bjerselius, Aström), 21. Broberg (Raymond, Holtz), 42. Henriksson (Holtz, Söderström), 46. Broberg – 1. A. Valigura (Čajkovič), 36. O. Turan (Sojka). Vylúčenia: 3:5 na 2 min., navyše Grewe (Švéd.) 10 min. osobný trest za napadnutie zozadu, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0.

Švédsko: Wallstedt – Lyckasen, A. Johansson, Broberg, A. Lundqvist, V. Söderström, Björnfort, Hedström – Söderblom, Costmar, Sjöberg - Andersson, Wahlgren, Aström - Bjerselius, Grönhagen, Henriksson - Wahlgren, Grewe, Raymond - Holtz

SR: Kozel – O. Turan, Golian, Matej Ilenčík, Kňažko, Beňo, Hatina, F. Gajdoš – Michal Mrázik, Sojka, M. Chromiak – A. Valigura, A. Turanský, Čajkovič – M. Volko, J. Haščák, D. Jendek – Kormúth, J. Eliaš

Viliam Čacho, tréner SR "18" /zdroj: SZĽH/:

"Bolo vidieť, že z prípravného zápasu proti USA sa chlapci poučili. Síce sme nemali veľa času, ale urobili sme si rozbor zápasu proti USA, a hlavne vo veciach, z ktorých sme proti Američanom inkasovali góly, sme boli dnes ďaleko silnejší. Prehra mrzí, ale švédska kvalita bola na vysokej úrovni. Mali veľa príležitostí na strelenie gólov, na druhej strane málokedy s nimi hráte zápas, v ktorom je 2:2 po dvoch tretinách. Možnože keby v tretej tretine nedostaneme gól hneď v jej úvode, tak sa hra vyrovná a možno by sme aj začali mať navrch my, keďže by Švédi určite začali nervóznieť. Nezvládli sme to a nakoniec sme prehrali 2:4."

Ďalšie výsledky:

A-skupina:

Kanada - Švajčiarsko 10:0 (3:0, 5:0, 2:0)

Góly: 5. Clarke (Guenette), 7. Suzuki (Barron, Cozens), 16. Pelletier (Mutala, Holloway), 25. Cozens (Suzuki, Barron), 30. Parent (Dach, Clarke), 31. Robertson (Krebs, Holloway), 32. Guenette (Mutala, Pelletier), 34. Krebs (Lafreniere, Dach), 42. Dach (Suzuki), 59. Krebs (Lafreniere, Robertson)

tabuľka: 1. Kanada 1 1 0 0 0 10:0 3 2. Švédsko 1 1 0 0 0 4:2 3 3. SLOVENSKO 1 0 0 0 1 2:4 0 4. Švajčiarsko 1 0 0 0 1 0:10 0

B-skupina:

Fínsko – Rusko 2:7 (1:1, 0:4, 1:2)

Góly: 1. Puistola (Simontaival), 52. Intonen (Heinola, Räty) – 14. Vaščenko (Nikolajev, Podkolzin), 21. Gricjuk (Činachov), 23. Guščin (Lichačov, Amirov), 29. Podkolzin (Nikolajev), 31. Mironov (Podkolzin, Gutik), 41. Gricjuk (Činachov), 55. Zajcev (Alchimov, Amirov)

USA – Česko 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

Góly: 10. Mastrosimone (Silianoff, Koster), 32. Mastrosimone (Silianoff, Miller), 34. Jutting (Silianoff), 36. Huglen, 43. Silianoff (Farinacci), 59. Toporowski (Nodler)