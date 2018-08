TASR

Pri Žarnovici budú majstrovstvá sveta v ryžovaní zlata. Uvítajú rekordný počet účastníkov

Pochádzajú nielen z okolitých krajín, ale z celej Európy, dokonca aj z Juhoafrickej republiky, Kanady či Nového Zélandu.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/Roman Hanc

Hodruša-Hámre 6. augusta (TASR) - Rekordný počet účastníkov hostia Majstrovstvá sveta (MS) v ryžovaní zlata, ktoré sa od pondelka do soboty 11. augusta konajú v obci Hodruša-Hámre v okrese Žarnovica. "Podujatie je organizované v rámci Svetovej asociácie zlatokopov, ktorá prideľuje organizovanie MS každoročne jednej z členských krajín," priblížil predseda Slovenskej asociácie zlatokopov František Verbich.

Slovensko hostí toto svetové podujatie po druhý raz. Prvýkrát sa konalo v roku 2004 v Revištskom Podzámčí pri Žarnovici. "Výber lokality je vždy viazaný na prítomnosť zlata. Hodruša-Hámre patrí do banskoštiavnického rudného revíru, kde sa zlato v minulosti veľmi ťažilo a čo je veľmi dôležité, dodnes sa ťaží. Súťaž sa koná prakticky pri ústí fungujúcej bane na zlato," podotkol Verbich.

Podujatie hostí tento rok rekordný počet súťažiacich, podľa Verbicha je ich približne 500 a pochádzajú nielen z okolitých krajín, ale z celej Európy, dokonca aj z Juhoafrickej republiky, Kanady či Nového Zélandu.

Po pondelkovej registrácii čaká vo večerných hodinách na účastníkov súťaž tzv. Zlatá horúčka, ďalšie súťaže potom budú pokračovať každý deň. Súťažiaci sú rozdelení na profesionálov a amatérov. Zápoliť budú muži, ženy, deti, ale aj veteráni. "Veľmi populárne sú súťaže družstiev. Vrcholom je vždy finále národných tímov, kde má každá krajina možnosť postaviť svojich piatich najlepších," skonštatoval s tým, že želiezka v ohni má na majstrovstvách aj Slovensko.

Na zlatokopov čakajú prírodné zlatinky pochádzajúce až z Kalifornie. "Každý súťažiaci dostane vedro s rovnakým objemom piesku, kde má umelo vložené zlato o veľkosti jedného milimetra v počte päť až 12 kusov v prípade individuálnych kategórií," opísal priebeh súťaže Verbich s tým, že súťažiaci nevie, koľko ich bolo do piesku vložených. Jeho úlohou je potom zlatinky vo vode vyryžovať. Dôležitý je nielen čas, za ktorý sa mu to podarí, ale aj to, či našiel všetky vložené zlatinky. Za každú stratenú totiž zinkasuje tri trestné minúty.