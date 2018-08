Čakacie doby na plánované zákroky má rezort zverejniť do konca roka

TASR

Bratislava 6. augusta (TASR) – Časový harmonogram pri plánovaných zákrokoch, ktorý rieši novela zákona o zdravotných poisťovniach, by mal byť zadefinovaný do konca roka 2018. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.

Novela umožní podľa hovorkyne rezortu definovať časový nárok poistenca na zdravotnú starostlivosť, "čo bude ďalším nástrojom na to, aby sa nová sieť nastavila optimálne a efektívne". Následne sa presne zadefinujú jednotlivé časové pásma, ako aj maximálne čakacie lehoty. Cieľom je sprehľadniť systém tvorby čakacích zoznamov a zjednotiť postup, a zároveň transparentné vedenie zoznamov.

Rezort chce určiť maximálnu dobu čakania pacienta na neakútne vyšetrenie. "Napríklad na vyšetrenie CT v prípade neakútneho zdravotného problému by mohol pacient čakať tri týždne, na magnetickú rezonanciu napríklad päť týždňov. V prípade akútneho zdravotného problému sa vyšetrenie zrealizuje okamžite," povedala Eliášová.

Novela má určiť povinnosti zdravotnej poisťovne a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri tvorbe a vedení zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti. Zdravotné poisťovne aj poskytovatelia budú musieť uverejniť zoznam poistencov na svojich webových stránkach.

Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nebude môcť poskytnúť pacientovi do jedného mesiaca plánovanú starostlivosť, musí mu zdravotná poisťovňa navrhnúť zaradenie do zoznamu. Podľa novely by poistenec nemohol byť súčasne zaradený do viacerých zoznamov na ten istý zákrok. Súčasťou návrhu je tiež uprednostnenie darcov krvi a orgánov. Odklad poskytnutia plánovanej zdravotnej starostlivosti by mal byť možný na základe žiadosti poistenca zaslanej zdravotnej poisťovni.

Zdravotná poisťovňa tiež bude môcť poistencovi navrhnúť poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti aj s takým poskytovateľom, s ktorým nemá uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v SR alebo u poskytovateľa v inom členskom štáte Európskej únie (EÚ). V prípade neschopnosti zdravotnej poisťovne uhradiť zdravotnú starostlivosť v lehote 12 mesiacov vznikne jej povinnosť uhradiť plánovanú zdravotnú starostlivosť poskytnutú akýmkoľvek poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na území SR alebo akýmkoľvek poskytovateľom v EÚ, v Nórsku, v Lichtenštajnsku, na Islande alebo vo Švajčiarsku.

Ministerstvo plánuje na jeseň v spolupráci so všetkými zdravotnými poisťovňami zorganizovať workshop, kde sa predstavia výsledky skvalitnenia zdravotnej starostlivosti v oblasti lôžkového fondu, ako aj novej siete ambulantných lekárov. Cieľom workshopu je predstaviť návrhy rezortu a doladiť niektoré parametre siete, ako je napríklad to, na akej úrovni sa bude definovať minimálna sieť.