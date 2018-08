Návštevníci Dračích nocí zažijú nočnú jazdu lanovkou na Chopok

TASR

Ústrednými postavami animačného programu pre rodiny s deťmi, ktorý je pripravený na sobotu 11. augusta vo výške viac ako 2000 metrov nad morom, budú bájny drak Demián a usilovné včielky.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Oliver Ondráš

Demänovská Dolina 6. augusta (TASR) – Piaty ročník poznávacieho podujatia Dračie noci na Chopku ponúkne príležitosť zažiť nočnú jazdu lanovkou na jeden z najvyšších kopcov Liptova. Ústrednými postavami animačného programu pre rodiny s deťmi, ktorý je pripravený na sobotu 11. augusta vo výške viac ako 2000 metrov nad morom, budú bájny drak Demián a usilovné včielky. TASR informovala manažérka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov Katarína Šarafínová.

Podujatie je vhodné najmä pre rodiny s ratolesťami vo veku od šesť do 12 rokov. Návštevníci sa zábavným spôsobom dozvedia informácie o včelárstve, výrobe medu, úľoch, či o tom, aké rôzne druhy medu existujú. "Naučia sa spoznávať aj liečivé rastliny, a to všetko prostredníctvom úloh, súťaží a tvorivých dielničiek. Možno aj vďaka Dračím nociam na Chopku deti zistia, aké sú pre náš život včely prospešné a prepáčia im aj to ojedinelé uštipnutie, ktoré sa v lete z času načas pritrafí," uviedla manažérka strediska Jasná Nízke Tatry Jana Kňavová.

Po splnení všetkých včelárskych úloh je pre malých i veľkých návštevníkov prichystané divadlo Dračí príbeh v podaní hereckého zoskupenia Divadelná spoločnosť. Dej príbehu herci odohrajú priamo pod Chopkom, pri soche draka Demiána. Tá bude počas sobotného večera chrliť oheň a dym.

"V stredisku plánujú dva vývozy na Chopok. Návštevníci sa tak na vrchol dostanú kabínkovými lanovkami zo severnej - liptovskej, a tiež južnej - horehronskej strany kopca. Prvý začína o 17.30 h a je vhodnejší pre menšie deti a druhý je so začiatkom o 19.00 h," priblížila Šarafínová s tým, že zvoz návštevníkov podujatia z Chopku bude organizovaný podľa potreby. Posledná jazda bude o 21.30 h.

Podujatie Dračie noci na Chopku realizuje OOCR Región Liptov a používa naň prostriedky z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 15.000 eur.