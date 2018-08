TASR

Dnes o 18:54 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Matej Tóth je favoritom na zlato z ME: Chcem urobiť ľuďom radosť

Do úlohy najväčšieho favorita na zlato ho predurčili viaceré fakty.

Na snímke chodec Matej Tóth. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Berlín 6. augusta (TASR) - Na olympijského víťaza, slovenského chodca na 50 km Mateja Tótha sa v úvodnej finálovej disciplíne 24. majstrovstiev Európy v Berlíne upriami v utorok veľká pozornosť. Do úlohy najväčšieho favorita na zlato ho predurčili viaceré fakty. Je tabuľková jednotka, skúsenosti má na rozdávanie. V kariére si odskúšal každý jeden detail, pri občerstvovačkách, sprchách, ľadovaní hlavy i v tempe. Pulzové hodnoty by sa mali počas pretekov pohybovať v rozpätí 158 až 167 úderov, ak z nich nevybočí, organizmus by ho nemal ničím prekvapiť. Spomína sa aj zaujímavý hlad za konfrontáciou, keď po 718 dňoch a zlate na OH v Riu sa prvýkrát predstaví na vrcholnom podujatí v zahraničí. Ak by v Berlíne zvíťazil, napodobnil by Poliaka Roberta Korzeniowského a Nemca Hartwiga Gaudera, ktorí sa dosiaľ ako jediní naplno presadili na OH, MS i ME.

Jeho tréner Matej Spišiak vychválil predprípravu na Štrbskom Plese i vysokohorské sústredenie v talianskom stredisku Livigno. "Po Vysokých Tatrách sme sa tešili na Livigno a dopadlo výborne. Všetci sa výborne namotivovali a myslím si, že to bolo jedno z najvydarenejších sústredení doteraz."

Štartová listina predurčuje Mateja Tótha za najväčšieho favorita. "Po vypadnutí Francúza Diniza by mal byť lídrom a strhne na seba najväčšiu pozornosť," myslí si Matej Spišiak. "Je to však päťdesiatka, treba ísť do nej s pokorou, aj preto, že poveternostné podmienky si vyžadujú maximálnu vážnosť. Treba mať rešpekt, v príprave sme však urobili maximum. Aj Katerinka Czaková vo svojej druhej päťdesiatke v kariére si môže na veľa trúfať. Posledné testy a parametre to potvrdzujú, aj tu si však v extrémne náročných podmienkach musí každá žena odtrpieť to svoje. Po výkone na jar v Dudinciach patrí medzi favoritky, tejto roly sa nezbavujeme, no rozprávať o medailách špeciálne u žien by som si netrúfol. Bude to aj veľká lotéria, Mária však na tréningoch opäť poskočila, no až po vyše štyroch hodinách tvrdej roboty na trati si definitívne všetko zhodnotíme."

Tretí do chodeckej partie bude v utorok Dušan Majdán. "Mal trochu zdravotné problémy, nebolo to v záverečnej príprave ideálne, no je skúsený, vie pretekať, a práve ťažké podmienky mu možno pomôžu," odhaduje Matej Spišiak. "Trpezlivo sme pred šampionátom vylaďovali formu u všetkých, u Mateja Tótha v podstate rovnako ako v najúspešnejších rokoch 2014 až 2016. Aj v samotnej príprave nám poslúžil rovnaký model a takmer do bodky sme všetko splnili. Maťo sa dostal pocitovo do rovnakej polohy ak v najúspešnejších rokoch."

Aká taktika pripadá do úvahy, to podľa trénera určí samotná situácia v pretekoch. "Vieme, že rýchlostne je na tom najlepšie zo všetkých, možno sa vytvorí skupinka s dobrým tempom, možno okolo 4:30 na kilometer, možno neskôr zistí, že je to pre neho pomalé, že má rezervy a dovolí si viac. Alebo sa niekto od začiatku zblázni, začne veľmi rýchlo a vývin sa zvrtne. Vždy sme v pretekoch niečo operatívne riešili, pravda, okrem MS v Pekingu, kde išiel suverénne od začiatku na čele. Musím len pripomenúť, že sa nesústreďujeme na súperov, ale na seba. Ak bude všetko vychádzať, občerstvovačka, tempo bez ťažkostí, verím tomu, že sa dočkáme veľkej radosti."

Niekedy do pretekov zasiahnu rozhodcovia, Matej Tóth však v technike môže byť vzorom. "Na technike sme si dali záležať, rozoberali sme ju denne, na každom tréningu, s videoanalýzou, s fyzioterapeutom. V pretekovom tempe sa Matej perfektne vychodil a oproti ostatným je o triedu vyššie."

Dvojkilometrový okruh by bol krajší, keby ho lemovali stromy. "Aj vyššie budovy okolo neho by vrhli tieň. Bude to mestský okruh, s rozpálenou cestou, je členitý, v niečom trochu pripomína zürišský z roku 2014, kde získal Maťo na ME striebro. Nebude to určite fádne, čo päťdesiatkári určite uvítajú a môžu si na ňom aj mentálne oddýchnuť."

Určiť najväčších súperov je ťažké aj pre samotného Mateja Tótha. "Bude tam veľmi vyrovnaná skupina v rozmedzí 3:42 až 3:45, asi osem deväť borcov. Generačná obmena spôsobila aj tlak mladých, väčšinou to bude o ich eláne, a tu veľmi ťažko predpokladať, kde majú strop. Pokojne sa môžu zlepšiť aj o tri minúty, ako sa to podarilo mne v Zürichu. Aj čas 3:40 môže v Berlíne znamenať zlato, preto nemôžem podceniť či už Nóra Haukenesa, Maďara Helebrandta, ale aj Partanena z Fínska a ďalších, mladých Nemcov, Talianov. Ja si musím ísť svoje, na základe pocitov a v závere zabojovať, to sa mi osvedčilo."

Taktika môže spočívať aj v sólo pretekoch. Matej Tóth: "Aj tento variant prichádza do úvahy, ak nikto neudrží moje tempo, ja sa nebudem prispôsobovať, rovnako sa neprispôsobím niekomu, kto vyletí. Či pôjdem v skupine, vo dvojici, alebo úplne sám neviem odhadnúť. Skúsenosti, vyspelosť, hlava zavážia pri tom, aby som si vybral to najvýhodnejšie. Trať považujem za zaujímavú, zamotanú, pripomína ypsilon, s tromi otočkami. Mne sa páči, nevidím od otočky k otočke, to je dobré. Pôjdeme vedľa zoologickej záhrady, vedľa parku, aj vzduch nemusí byť úplne prehriaty. Všetci to však budú mať rovnaké, takže z tohto pohľadu nič neriešim."

Matej Tóth nemusí nič nikomu dokazovať. "Nemám prehnané ambície, ani v tom, že by sa zišlo skompletizovať zlatú sériu na OH, MS i ME. Ja si chcem najmä schuti zasúťažiť, vynasnažím sa urobiť ľuďom radosť, to je jediná moja ambícia."