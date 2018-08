TASR

Grendel chce v Belehrade oživiť spomienky spred ôsmich rokov

V sezóne 2010/11 v 3. predkole Európskej ligy vtedy ešte v drese Slovana Bratislava prispel k víťazstvu nad CZ Belehrad 2:1.

Na snímke hráč Spartaka Erik Grendel. — Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Belehrad 6. augusta (TASR) - Erik Grendel si na štadióne Rajka Mitiča zahrá opäť po ôsmich rokoch. V sezóne 2010/11 v 3. predkole Európskej ligy vtedy ešte v drese Slovana Bratislava prispel k víťazstvu nad CZ Belehrad 2:1. Podobný kúsok by rád zopakoval aj v utorok v 3. predkole najprestížnejšej klubovej súťaže s Trnavou.

"Prvý európsky zápas v mojej kariére, víťazstvo 2:1, prihrávka na víťazný gól, krásne emócie," zaspomínal si Grendel pre TASR na júlový zápas z roku 2010. Dvadsaťdeväťročný stredopoliar tak môže spoluhráčom v kabíne priblížiť, čo ich v utorok na štadióne Rajka Mitiča čaká. "Vieme, aká nás čaká atmosféra. Bude veľmi búrlivá. Povedal by som, že podobná, ako pri oslavách titulu v Trnave, ale treba si to ešte vynásobiť dvomi. Treba sa pripraviť na všetko. Nemôžeme byť vystrašení."

Grendel si chce atmosféru užiť, pomáha mu k lepším výkonom: "Mňa to dokáže vybičovať, zabúdam vtedy na únavu, nie je čas ne iné myšlienky. Užívam si to, každú jednu sekundu. Takto by to malo byť vždy." V kádri Trnavy sú však aj mladší hráči, ktorí takúto atmosféru zažijú po prvý raz. "Každý vie, ako sa má pripraviť. Zimomriavky hráč chytí už na rozcvičke, potom to z neho opadne," poznamenal Grendel.

Domáca Crvena Zvezda je pred dvojzápasom favorit, ale Spartak neprišiel do srbskej metropoly na výlet. "Zvezda je favorit, o tom sa nemusíme baviť. Vlani hrali skupinu v EL, mužstvo zostalo pokope, vedia, čo majú hrať. Ale my môžeme prekvapiť, už sme to dokázali aj proti Legii. Ideme do dvojzápasu s pokorou, kožu lacno nepredáme. Chceme uhrať dobrý výsledok, aby sme do Trnavy opäť prilákali plný štadión," uzavrel pre TASR Grendel.

