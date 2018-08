Dominika Dobrocká

Dnes o 13:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Mnohí tvrdia, že sa to nedá: Táto malá dedina je prvou obcou na Slovensku, ktorá zamestnala vlastnú lekárku

Obec Kláštor pod Znievom vyriešila nevyriešiteľný problém. S hrdosťou si drží svoje prvenstvo.

— Foto: Repro foto noviny.sk

KLÁŠTOR POD ZNIEVOM 6. augusta - Nie je žiadnym tajomstvom, že slovenské obce majú obrovský problém so všeobecnými lekármi. Snaha vedenia v obci Kláštor pod Znievom sa vyplatila. Vymysleli tu totiž riešenie, ktoré obyvateľom zaručilo vlastnú obecnú lekárku. Ako sa to dá? Pýtajú sa asi mnohí. Nie je to ale nič zložité. Obec totiž zamestnala vlastného lekára a je stopercentným vlastníkom tejto firmy, čo pre portál Noviny.sk potvrdila aj starostka obce Erika Cintulová.

Prečítajte si tiež: Lekár, ktorý vymenil Štokholm za slovenskú dedinu: Všeobecných lekárov je málo. Ak mladých nepodporíme, celé nám to tu skolabuje

Všeobecná lekárka Andrea Bošelová dochádza do svojej ordinácie z mesta Martin a je spokojná. Podľa vlastných slov totiž vždy túžila pracovať na dedine. Vedenie obce pritom chcelo svojim obyvateľom zabezpečiť, aby mohli chodiť k lekárovi každý pracovný deň a mali vlastnú pani doktorku. Na druhej strane sa postarali o to, aby v obci bola lekárka, ktorá chce liečiť a nemusí riešiť administratívu a počet pacientov. Toto riešenie sa už po mesiaci ukázalo ako funkčné. Čísla sa totiž oklamať nedajú a tie odhalili, že je projekt pre obec ziskový. Viac sa dozviete v reportáži portálu Noviny.sk.