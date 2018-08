Dominika Dobrocká

Dnes o 14:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Táto fotka v roku 2016 dojala celý svet. Ako sa má a vyzerá africký chlapček dnes?

Zachránený africký chlapec žije spokojný a krásny život. Zúbožené telíčko je dnes v plnej sile.

— Foto: Facebook/Anja Ringgren Lovén

ABUJA 6. augusta - Táto fotografia obletela svet, zasiahla milióny ľudí a navždy zmenila život jedného malého nevinného chlapca. Černoška vyhodila z domu vlastná rodina a nechala ho napospas osudu. Rodina totiž verila tomu, že je chlapček zakliaty. Drobné telíčko sa ulicami pretĺkalo dlhých osem mesiacov, keď našťastie narazilo na dánsku filantropku Anju Ringgren Lóven. Stretnutie sa odohralo počas jej misie v Nigérii. Chlapček bol na kosť vychudnutý a bol v zlom zdravotnom stave. Anfa, ktorá v Afrike založila nadáciu venujúcu sa pomoci opusteným deťom, sa zúboženého drobčeka ujala.

Hope je dnes šťastným chlapcom Foto: Facebook/Anja Ringgren Lovén

Nebola to však jednoduchá cesta. Osem mesiacov na ulici zanechalo na dieťati hrozné následky. Chlapčekov žalúdok bol plný červíkov, bola potrebná transfúzia krvi a nepretržitá starostlivosť. Sú to už dva roky, čo táto fotografia vznikla, no Anja až teraz pre média priznala, že sa často za zúboženého chlapčeka modlila. Černoško dostal veľmi príznačné meno „Hope“, čo v preklade znamená „nádej“. Malý bojovník aj všetci, ktorí pomáhali, ju v sebe mali a podarilo sa.

Hope sa postavil na nohy, pribral na váhe a dnes je z neho krásne, šťastné a spokojné dieťa. Anja Ringgren Lóven si za tento svoj čin vyslúžila obdiv celého sveta. Okrem toho dostala od prestížneho rakúskeho magazínu ocenenie Najinšpiratívnejšia osoba na svete.