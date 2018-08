TASR

Dnes o 12:14 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní S. Mičev: Skončime hru na to, že propagácia fašizmu nie je trestná

Podľa Mičeva žiadna demokratická spoločnosť nemôže tolerovať podobné prejavy.

Archívna snímka, Stanislav Mičev. — Foto: TASR - Branislav Račko

Banská Bystrica 5. augusta (TASR) - Predstavitelia parlamentnej ĽSNS veľmi dobre vedeli, čo znamená číslo 14 aj čo znamená číslo 88. Dať šek s takouto sumou ľuďom bol z ich strany jasný úmysel. V reakcii na tohtotýždňové vyjadrenia predstaviteľov ĽSNS v súvislosti s obžalobou na straníckeho predsedu Mariana K. to pre TASR počas spomienky na rómsky holokaust konštatoval generálny riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici a historik Stanislav Mičev.

Podľa hovorkyne Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Jany Tökölyovej prokurátor ÚŠP podal obžalobu na Mariana K. z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.

Podstatou skutku je, že Marian K. v Banskej Bystrici v roku 2017 v aule školy odovzdal pred takmer 400 pozvanými hosťami trom rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov, každý na sumu 1488 eur. Číslo 1488 je pritom známe a používané v symbolike extrémistov. To je, ako povedala hovorkyňa ÚŠP, spojením čísel 14 (14 slov Davida Lanea, pravicového teroristu: "We must secure the existence of our people and a future for white children", čo v preklade znamená "Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí.") a 88 (8. písmeno v abecede je H, pričom HH je skrátený tvar nacistického pozdravu "Heil Hitler!").

"Verejne použitím (neo)nacistickej, respektíve extrémistickej symboliky čísiel prejavil sympatie k rasistickej a nacistickej ideológii, ktorá smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, a ktorá hlása rasovú, etnickú nenávisť," uviedla Tökölyová.

Podľa Mičeva žiadna demokratická spoločnosť nemôže tolerovať podobné prejavy. "Ľudia si robia srandu, že čo je to za obžalobu, že to nepatrí na súd. Ja si to vôbec nemyslím. Propagácia fašizmu je propagácia fašizmu. Darmo sa budú vykrúcať, že to tak nebolo. Tie sumy a dátumy či rôzne symboly, ktoré používajú, jasne smerujú k propagácii fašizmu a nacizmu. Mali sme tomu urobiť prietrž a orgány na to určené mali zakročiť už skôr, kým ešte neašpirovali na účasť v parlamente," myslí si Mičev. Dúfa, že sa už "skončila hra na to, že propagácia fašizmu a rasizmu nie je trestná".

ĽSNS označila obžalobu za umelo vykonštruovanú a účelovú frašku. Marian K. a členovia jeho strany ju zásadne odmietajú. Ako tvrdí člen Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR Rastislav Schlosár, neexistuje zákon či všeobecne záväzný právny predpis, ktorý by zakazoval darovanie riadne zdanených peňazí fyzickým osobám, tobôž v rámci nejakej sociálnej pomoci a nezáleží na tom, aké konkrétne číslo je predmetom darovania. "Podľa tejto logiky by mal byť vyškrtnutý z kalendára aj súčasný rok 2018. Obsahuje čísla 20 a 18, ktoré sa dajú vykladať v ich ponímaní tiež ako nejaký extrémizmus," poznamenal Schlosár.

"Nech mi nikto nepovie, že to nebol úmysel. Šek bol vytlačený presne na konkrétnu sumu 1488. Naraz vedia, čo je 20 a 18? Aj to vedia? Tak potom vedia, čo je 14 a 88, netvárme sa, že to tak nie je. To keď niekto bude hajlovať, budeme sa tváriť, že ukazuje, ako vysoko narástlo obilie?," reagoval pre TASR Mičev.