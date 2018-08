TASR

Dnes o 11:57 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Z Bratislavy pribudne v októbri letecká linka do ukrajinského Ľvova

Wizz Air otvára z Bratislavy už druhú leteckú linku na Ukrajinu. V súčasnosti prevádzkuje štyri lety týždenne do hlavného mesta Kyjeva a naspäť.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Roman Hanc

Bratislava 6. augusta (TASR) - Z bratislavského Letiska Milana R. Štefánika pribudne od konca októbra nová letecká linka na Ukrajinu. Letecký dopravca Wizz Air spustí od 30. októbra lety z Bratislavy do Ľvova. Spojenie bude pre cestujúcich k dispozícii trikrát do týždňa, v utorky, štvrtky a v soboty.

"Wizz Air tak otvára z Bratislavy už druhú leteckú linku na Ukrajinu. V súčasnosti prevádzkuje štyri lety týždenne do hlavného mesta Kyjeva a z neho," priblížila hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková. Okrem toho zabezpečuje spoločnosť podľa jej slov z Bratislavy aj lety do Skopje v Macedónsku, do bulharskej Sofie, do Varšavy v Poľsku a britského Londýna-Lutonu.

"Wizz Air začal lietať z Bratislavy v roku 2016 a za dva roky prevádzky sme prepravili vyše 415.000 cestujúcich," doplnil Andras Rado zo spoločnosti Wizz Air. Spolu na Slovensku prevádzkuje dopravca v roku 2018 osem leteckých liniek a ponúka v predaji kapacitu viac ako 670.000 sedadiel. "To predstavuje až 30-% ročný nárast," konštatoval.