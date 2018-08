TASR

Dnes o 11:54 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Daabousová obsadila v technickom sóle na ME v Glasgowe 13. priečku

Zverenka trénera Gábora Szaudera si za svoju zostavu vyslúžila od rozhodkýň známku 79,1827 bodu.

Na snímke slovenská reprezentantka v synchronizovanom plávaní Nada Daabousová. — Foto: TASR Pavel Neubauer

Glasgow 6. augusta (TASR) - Slovenská akvabela Nada Daabousová obsadila v technickom programe sólistiek na majstrovstvách Európy v Glasgowe 13. miesto. Zverenka trénera Gábora Szaudera si za svoju zostavu vyslúžila od rozhodkýň známku 79,1827 bodu. V porovnaní s voľným programom si o jednu priečku polepšila.

Pre účastníčku OH 2016 v Riu de Janeiro je to kariérne maximum na seniorskom európskom šampionáte. "Boli sme v napätí až do posledného elementu, ktorým bola barakuda, no Nada zvládla svoju zostavu výborne. Potešili nás aj vysoké známky. Je to jej najlepší výsledok na seniorskom vrcholnom podujatí," povedala pre TASR choreografka slovenských zostáv Nora Szauder.

Zo zisku zlata sa tešila favorizovaná Ruska Svetlana Kolesničenková so ziskom 93,4816 b. Striebro putuje na Ukrajinu zásluhou Jelizavety Jachnovovej, bronz patrí Talianke Linde Cerrutiovej.