Dnes o 11:08 čítanie na minútu 0 zdieľaní Američan doplával do Ruska na gumovom člne z Aljašky

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Michal Svítok

Moskva 3. augusta (TASR) - Občan Spojených štátov, ktorého v stredu zadržali v ruskom ďalekovýchodnom Čukotskom autonómnom okruhu, kam sa dostal na gumovom člne z amerického štátu Aljaška, je zdravý a čoskoro sa vráti domov. Oznámila to v piatok hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová.

Dotyčného identifikovala ako Johna Martina žijúceho v meste Anchorage na Aljaške. "Ukázalo sa, že sa plavil po rieke Yukon na Aljaške v jednomiestnom člne. Asi pred dvoma týždňami sa rozhodol ísť na otvorené more, ale kvôli nepriaznivým meteorologickým podmienkam a nedostatku navigačných zariadení strávil niekoľko dní na otvorenom mori, a tak sa ocitol na území Ruskej federácie," vysvetlila Zacharovová, ktorú citovala agentúra TASS.

Podľa Zacharovovej John Martin prešiel lekárskou prehliadkou a jeho stav je uspokojivý. Úrady na Čukotke už upovedomili americký generálny konzulát vo Vladivostoku a ďalším krokom je vyriešenie otázky jeho návratu domov. "Všetko je dobré a bude ešte lepšie," dodala Zacharovová.

Agentúra TASS predtým informovala, že ruskí pohraničníci objavili muža na mori 1. augusta, a to neďaleko dediny Lorino v Čukotskom autonómnom okruhu. Bol vyčerpaný, prepravili ho breh a na základe nezákonného prekročenia hranice vzali do väzby. Najprv ho previezli do dediny Lavrentia, potom do mesta Anadyr, ktoré je administratívnym centrom Čukotského autonómneho okruhu.

Niektoré médiá tvrdili, že Američan požiadal v Rusku o politický azyl. Podľa zdrojov TASS o azyl nežiadal.

Generálny konzulát USA v ruskom meste Vladivostok, ktoré je administratívnym centrom ďalekovýchodného Prímorského kraja, informoval, že prípadom sa zaoberá. "Vieme o tejto situácii, spolupracujeme s miestnymi úradmi a poskytujeme občanovi USA konzulárne služby," uviedla diplomatická misia.