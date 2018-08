TASR

Desiati miništranti s kňazmi vyrazili na cyklopúť do Turína

Vyrazili z Ludrovej na Liptove, kde pôsobí ako farár Ján Garaj, hlavný organizátor putovania.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Tomáš Doboš

Bratislava 6. augusta (TASR) - Desať miništrantov a traja kňazi vyrazili v pondelok ráno na cyklopúť zo Slovenska do Turína. Ide o 23. ročník Don Bosco Tour. Vyrazili z Ludrovej na Liptove, kde pôsobí ako farár Ján Garaj, hlavný organizátor putovania. TASR o tom informovala Konferencia biskupov Slovenska.

Ich putovanie sa oficiálne začalo už vlani účasťou na blahorečení Titusa Zemana v Bratislave. Vyvrcholí tento mesiac, kedy absolvujú cestu, ktorou Titus Zeman sprevádzal kňazov a rehoľníkov v záujme naplnenia ich duchovného povolania. Celkovo absolvujú takmer 2500 kilometrov.

"Cesta je naplánovaná tak, aby čo najvernejšie účastníkom pripomenula miesta spojené s Titusom Zemanom a zároveň povedie cez cyklisticky významné alpské priesmyky. Zastavíme sa aj na pútnickom mieste všetkých cyklistov v kaplnke Madonna del Ghisalom," povedal Garaj. Návrat na Slovensko plánuje organizátor spestriť výjazdom na Mont Zoncolan v Alpách.

Garaj označil za prelomový 15. ročník podujatia, a to púť do Ríma na stretnutie miništrantov. "Jeden z účastníkov sa utopil počas kúpania v mori. Cestu do Ríme sme nedokončili, vrátili sme sa domov, pochovať kamaráta. Práve ohlasy rodičov i samotných účastníkov predchádzajúcich ročníkov zabránili koncu podujatia Don Bosco Tour," povedal Garaj. Ako ďalej doplnil, nasledovala púť do Madridu, Álp, Turína, Medžugoria a po piatich rokoch (2015) pôvodní i noví účastníci cyklopúťou do Ríma dokončili nedokončené. "Za zosnulého Kamila prešiel na bicykli celú trasu jeho mladší brat. Pán túto púť požehnal aj skutočnosťou, že účastníci pri rieke Piava v Taliansku zachránili troch topiacich sa," uzavrel kňaz.