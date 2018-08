Dominika Dobrocká

Správa dňa? Kultový seriál Frasier sa vráti na obrazovky

Obľúbený seriál Frasier sa vráti na obrazovky.

Seriál Frasier sa vracia — Foto: csfd.cz

SEATTLE 6. augusta - Kultový seriál Frasier, ktorý si získal fanúšikov po celom svete, by sa mal podľa portálu The Guardian po rokoch pravdepodobne vrátiť na televízne obrazovky. Odvysielaných bolo medzi rokmi 1993 a 2004 dokopy 11 sérií a doplniť by ich mali najnovšie, avšak s určitými zmenami. Jednou bude aj už nezmeniteľný fakt, že herec John Mahoney, ktorý v seriáli stvárnil Frasierovho otca Martina Cranea, vo februári tohto roku podľahol rakovine. Jedna istota pre milovníkov tohto seriálu ale existuje. Herec Kelsey Grammer, ktorý stvárnil samotného Frasiera Cranea, by mal byť súčasťou nových častí.

Sitkomu o uznávanom rozhlasovom terapeutovi Frasierov, ktorý sa vrátil do svojho rodného mesta Seattle a opäť začal žiť život so svojím „otravným“ otcom a bratom, podľahlo naozaj obrovské množstvo divákov. Nielen lajkov si však tento sitkom získal. Kritici vtipným a trefným dialógom venovali pozornosť a ohodnotili ich veľmi dobre a aj vďaka nim sa podarilo Frasierovi získať celkovo päť ocenení Emmy za vynikajúci komediálny seriál. Dôkazom, že išlo o obľúbený a vyhľadávaný seriál je aj to, že poslednú časť videlo 33 miliónov divákov. Uvidíme teda, či sa návrat naozaj uskutoční a za akého hereckého obsadenia, avšak už teraz sa tešíme.