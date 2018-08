Nikoleta Bugalová

Dnes o 18:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Trik mamičky, ako upokojiť záchvat hnevu jej syna sa stal hitom internetu. Fungoval by aj u vás?

Hoci je s deťmi zábava a robia nám v živote radosť, ich výchova či obdobie vzdoru môžu byť niekedy naozaj náročné. Trik matky, ako upokojiť svoje dieťa sa stal absolútnym hitom.

BRATISLAVA 7. augusta (Dobré noviny) - Pravdou je, že asi žiadny rodič nikdy nebude oslobodený od záchvatu zúrivosti svojho dieťaťa. Obdobia vzdoru sú chvíle náročné, ako pre dieťa, tak aj pre rodiča. Mnohí z nich nevedia, ako reagovať vo chvíli, ak si ich dieťa chce niečo vydobyť plačom či krikom.

Foto: berrysweetbaby.blogspot.com

Niektoré deti obdobie vzdoru prežívajú veľmi emotívne, iné práve naopak. Ako tieto deti jednoducho a efektívne utíšiť a upokojiť? Napriek tomu, že existuje množstvo zaručených metód, ako vaše dieťa utíšiť, istá matka sa na svojom blogu zdôverila s tým, aká metóda zaberá na jej syna Bradena. „Po jednom takom výstupe sa Braden potreboval upokojiť, no ani jeden z obvyklých trikov, ktoré sú verejne známe, na neho nefungoval. Keď sa nechcel upokojiť ani po pestovaní na rukách, došli mi všetky nápady. Nakoniec som ho dala do prázdnej krabice, do ruky som mu dala zopár voskoviek a neviem, akým zázrakom sa to stalo, ale na 45 minút bol pokoj,“ povedala už zúfalá mamička.

Foto: berrysweetbaby.blogspot.com

Čo, ale robil jej synček s voskovkami v prázdnej krabici? Braden spokojne kreslil na steny krabice a potom, ako ho mamička z krabice vybrala, bol vysmiaty od ucha k uchu. Čo poviete na takúto vychytávku? Vyskúšate ju?