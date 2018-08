TASR

Vašo Patejdl: 50. výročie Elánu chceme osláviť veľkolepo

Počas turné chcú ukázať aj históriu Elánu od začiatku až po súčasnosť.

Na snímke slovenský hudobný skladateľ, hudobník a spevák Vašo Patejdl počas rozhovoru pre TASR 4. augusta 2018 v Košiciach. — Foto: TASR - František Iván

Košice 5. augusta (TASR) - Prípravy osláv 50. výročia hudobnej skupiny Elán vrcholia. Počas mediálneho stretnutia v Košiciach o tom informoval člen skupiny Vašo Patejdl. Ako pre TASR povedal, oslavy chcú poňať veľkolepo a pri príležitosti výročia plánujú vydať aj nový album. Elán 50 rokov tour 2018 odštartuje 28. augusta.

„Celý august už budeme nacvičovať v štúdiu a potom posledný týždeň v Ostrave vo veľkej vítkovickej sále,“ povedal Patejdl s tým, že prípravy sú náročné. Ukázať chcú aj históriu Elánu od začiatku až po súčasnosť. „Vyše polrok sa pracuje na dokrútkach, na tom celom ako to bude vyzerať na pódiu, aké tam budú klipy, aké budú svetlá, aké bude celé to zobrazenie. Zároveň sa pripravujú aj aranžmány nových vecí, lebo rozšírime naše obsadenie, ktoré je už aj tak dosť veľké, o tri pekné speváčky, sláčikovú skupinu - dychári zostávajú, to bude taký skoro orchester, ktorý bude na pódiu,“ priblížil. Mená speváčok neprezradil.

Ako Patejdl priznal, prípravy sú stresujúce, lebo sa musia stíhať termíny. „Pre mňa osobne je to veľká záťaž v rámci prípravy angažmánov, skúšok a všetkého možného, čo s tým prichádza. Už sa teším, keď bude ten prvý koncert v Banskej Bystrici, lebo to už bude všetko naskúšané, pripravené a to už budeme robiť v úvodzovkách len reprízy,“ doplnil. Verí, že to celé bude napokon úspešné.

Elán pripravuje aj nový album. „Už sme ho mali mať hotový, ale nejako máme veľa práce, ale budeme sa snažiť, aby vyšiel pri príležitosti tohto turné, čiže budú nové pesničky,“ vysvetlil Patejdl. Ako pripomenul, titulnú pieseň Ľúbim ťa už odprezentovali. „Pesničiek by malo byť asi 12, ale my to chceme prispôsobiť tomu, aby ten album vyšiel aj na vinyle - na LP platni, a tam sme limitovaní trošku časom, podľa toho aké dlhé budú pesničky, vyberieme tých finálnych desať alebo 12,“ spresnil.

Podľa Patejdla Elán aktuálne rokuje aj o možnosti vyhotovenia záznamu z blížiaceho sa turné.

Elán by podľa júnových informácií mali vidieť fanúšikovia na Slovensku okrem Banskej Bystrice aj v Prešove, Myjave, Bratislave, Žiline, Zvolene, Košiciach a Trenčíne.