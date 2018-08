Ukrajinské plavkyne získali zlato v kombinovaných voľných zostavách

TASR

Vo finále triumfovali so známkou 94,4667 boda.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Glasgow 5. augusta (TASR) - Ukrajinské akvabely Maryna Aleksivová, Vladislava Alexsivová, Valeria Aprielievová, Marta Fiedinová, Oleksandra Kašubovová, Jana Nariežnovová, Kateryna Rezniková, Anastasija Savčuková, Alina Šinkarenková, Jelizaveta Jachnovová, Veronika Hryškovová a Oleksandra Kovalenková získali na ME v plaveckých športoch v Glasgowe zlaté medaily vo voľných kombinovaných zostavách. Vo finále triumfovali so známkou 94,4667 boda. Striebro putuje do Talianska, bronz patrí Španielkam.