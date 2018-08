TASR

Dnes o 15:49 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Slováci mieria na ME v Berlíne s jasným zámerom

Na snímke zľava šéftréner slovenských atlétov Martin Pupiš, kladivár Marcel Lomnický, prekážkárka Emma Zapletalová, šprintér Ján Volko a chodec Matej Tóth počas tlačovej konferencie pred odchodom na ME v atletike 4. augusta 2018 v Bratislave. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Berlín 5. augusta (TASR) - Slovenskú výpravu poznačil pred 24. majstrovstvami Európy atlétov v Berlíne (6.-12. augusta) jasný zámer, preniknúť aspoň raz na stupeň víťazov. Minimálny cieľ, okrem medaily aj tri umiestenia vo finálovej osmičke, sú však odhodlaní zveľadiť. Zdravý optimizmus sa šíri aj preto, že z 21-člennej výpravy vyžaruje homogénna sila, v ktorej okrem ostrieľaných atlétov figuruje aj ambiciózna mlaď.

Slovenská atletika na Olympijskom štadióne sústredí najväčšiu pozornosť na viacero finálových disciplín. Do centra pozornosti sa dostanú chodci na 50 km s Matejom Tóthom i Máriou Katerinkou Czakovou už v utorok, oficiálne v 1. dni šampionátu, no druhom súťažnom. Ak ich vystúpenie prinesie vytúžený vzácny kov, a v rovnakom dni by mali vo finále zabojovať aj kladivár Marcel Lomnický a na stovke šprintér Ján Volko, naladiť by sa mohla celá výprava. Z tohto pohľadu bude utorok ťažiskový a mal by navodiť tú správnu atmosféru.

Od vzniku samostatného Slovenska nazbierali atléti na ME päť vzácnych kovov (1-3-1), zlato v Barcelone 2010 kladivár Libor Charfreitag, striebro v Helsinkách 2012 kladivárka Martina Hrašnová, v Zürichu 2014 opäť Hrašnová a chodec Matej Tóth na 50 km, bronz v Barcelone 2010 Lucia Klocová v behu na 800 m.