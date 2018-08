TASR

Dnes o 14:31 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní P. Cabadaj: Tradícia konského vozového sprievodu žije aj po polstoročí

Konský vozový sprievod mal premiéru 18. augusta 1968 počas šiesteho ročníka Jánošíkových dní.

Na snímke konský vozový sprievod v rámci 56. ročníka medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej 5. augusta 2018. — Foto: TASR - Erika Ďurčová

Terchová 5. augusta (TASR) – Štrnásť konských vozov a osem sólo jazdcov vyrazilo v nedeľu spred obecného úradu v Terchovej na konský vozový sprievod, ktorý je už pol storočia erbovým podujatím medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni.

"Režisér Ján Miho mal takýto sen a splnil sa mu. A mám dojem, že keby sa na nás pozerali zakladatelia konského vozového sprievodu, viacerí z nich už nie sú medzi živými, boli by spokojní. Množstvo ľudí, výborná atmosféra. To znamená, že tradícia založená pred päťdesiatimi rokmi je mimoriadne silná. Je živá, atraktívna a pevne verím, že bude vždy charakterizovať Jánošíkove dni ako ich erbový program," povedal šéfdramaturg festivalu Peter Cabadaj.

Ján Miho je súčasťou konského vozového sprievodu už 45 rokov. "Niekedy sa skladal iba z terchovských vozov a koníkov. Ale dnes sa nám už hlásia furmani aj mimo Terchovej. Väčšinou sú to gazdovia, ktorí majú chov koňa ako koníček. Čo je paráda, ale musíme vymýšľať, aby mali dôvod ho chovať naďalej. Konský vozový sprievod je aj technickou prehliadkou. Neverili by ste, ako majú furmani vyparádené a vyčistené kone a vozy pripravené, vynatierané a vymastené," podotkol Miho.

Podľa starostu Terchovej Jozefa Dávidíka sa v obci už negazduje ako v minulosti. "Už to nie je ako keď sa gazdovalo na otcovizni, na pôde. Koníky sú skôr využívané na ťažbu dreva v lese, už menej na gazdovstve. Ale koníkovi treba aj nejaké to 'palivo' - bez ovsa by koník ťažko robil. Takže si musia aj nagazdovať seno, aby mali počas roka čím koníka kŕmiť. Ale určite nesadia sto vriec zemiakov ako niekedy môj otec nasadil. Dnes si možno nasadia tri, štyri. Desať je už veľa. Takže sa určite menej gazduje," vysvetlil terchovský starosta.

Dlhé roky chodil podľa Cabadaja konský vozový sprievod spred obecného úradu cez dedinu a Tiesňavy do Vrátnej. "Tiesňavy boli neodmysliteľnou súčasťou konského vozového sprievodu. Tam bola aj zastávka pre furmanov a ich koníky. V ostatných rokoch sme od tejto myšlienky upustili z viacerých dôvodov. Ale to neznamená, že v budúcnosti opäť neoživíme starú trasu. Chceme, aby vozovým sprievodom žila nielen Vrátna, ale pokiaľ možno celé centrum aj časti mimo obce. Preto je v Struhárni prestávka pre vozový sprievod, kde si gazdovia oddýchnu s koníkmi. Občerstvia sa a idú opäť do centra dediny, predstaviť sa so svojimi muzikantmi na pódiu pod sochou Jánošíka," dodal Cabadaj.

Konský vozový sprievod mal premiéru 18. augusta 1968 počas šiesteho ročníka Jánošíkových dní. Jeho výročie pripomenula aj výstava "A veru pošibaj koníčka ve voze...!", ktorá vo štvrtok (2.8.) oficiálne otvorila 56. ročník Jánošíkových dní v Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline. "S výročím konského vozového sprievodu korešponduje aj publikácia Rok koňa fotografa Pavla Ďurča a publicistu Igora Váleka. Vzdali v nej hold gazdom, furmanom a ich rodinám. Pretože bez vzťahu ku koňovi, bez silnej tradície života na cholvarkoch, lazoch a v osadách, by konský vozový sprievod nikdy nevznikol," zdôraznil šéfdramaturg Jánošíkových dní.