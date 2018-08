TASR

Procházka prvým gólom za Plzeň zariadil víťazstvo: Dôležité sú tri body

Bývalý hráč Spartaka Trnava a bulharského Levski Sofia prišiel do Plzne pred viac ako mesiacom.

Na archívnej snímke vpravo Roman Procházka. — Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Plzeň 5. augusta (TASR) - Slovenský futbalový stredopoliar Roman Procházka rozhodol svojím premiérovým gólom v drese Viktorie Plzeň o víťazstve úradujúceho českého majstra v Olomouci 1:0. "Viktoriáni" tak majú po troch ligových kolách na konte plný počet bodov.

Bývalý hráč Spartaka Trnava a bulharského Levski Sofia prišiel do Plzne pred viac ako mesiacom. V 88. minúte sobotňajšieho zápasu si otvoril strelecký účet na novom pôsobisku, keď prestrelil z voleja olomouckého brankára Buchtu. "Dostal som výborný center a sústredil som sa na to, aby som trafil bránku. Dôležitejšie sú však tri body, pretože sme vedeli, že to bude ťažký zápas. Víťazstvá, ktoré prídu po góloch v posledných minútach, sú najkrajšie. Olomouc má kvalitné mužstvo a sme radi, že sme vyhrali. Na ich ihrisku sa nikomu nebude hrať ľahko," citovala Procházku klubová stránka.

Tréner Pavel Vrba bol po stretnutí spokojný a hovoril o kvalite svojho kádra. "Na lavičke máme hráčov, ktorí by v iných mužstvách hrali v základnej zostave. Dokážeme si pomôcť striedaniami a v záveroch zápasov mávame dostatok síl. V Olomouci sme mali aj šťastie, ale gól v samom závere hovorí niečo aj o charaktere mužstva. Na Romanovom presnom zásahu má veľký podiel Martin Zeman, ktorý ho našiel pekným centrom," uviedol 54-ročný kouč podľa portálu iDnes.cz.