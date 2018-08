TASR

Aleix Vidal sa po troch rokoch v Barcelone vrátil do FC Sevill

Aleix Vidal v súboji s Nikolom Kaliničom počas finálového zápasu Európskej ligy, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Sevilla 5. augusta (TASR) - Futbalový obranca Aleix Vidal sa po troch rokoch v FC Barcelona vrátil do FC Sevilla. Predstavitelia účastníkov španielskej La Ligy sa dohodli na prestupovej čiastke vo výške 8,5 milióna eur.

Dvadsaťosemročný Španiel sa nedokázal v tíme "blaugranas" presadiť do základnej zostavy a tak zvolil návrat do známeho prostredia, kde bol počas svojho pôsobenia jednou z opôr tímu. "FC Barcelona ďakuje Aleixovi Vidalovi za jeho odhodlanie a želá mu všetko najlepšie v jeho ďalšej budúcnosti," citoval portál goal.com vyhlásenie katalánskeho veľkoklubu. Aleix Vidal sa tak nestretne v Barcelone so svojím menovcom Arturom Vidalom, Čiľan mieri na Camp Nou za 30 miliónov eur z Bayernu Mníchov.

Aleix Vidal získal počas svojho pôsobenia v Barcelone osem trofejí.