NHL: William Karlsson sa vyhol arbitráži, podpísal s Vegas kontrakt

William Karlsson sa vyhol arbitráži, podpísal s Vegas kontrakt

Dvadsaťpäťročný center si po prelomovej sezóne v NHL platovo výrazne polepší, doteraz zarábal ročne 1 milión USD.

Na archívnej snímke hráč Vegas Golden Knights William Karlsson (71) a brankár San Jose Sharks Martin Jones (31). — Foto: TASR/AP

Las Vegas 5. augusta (TASR) - Švédsky hokejista William Karlsson a klub zámorskej NHL Vegas Golden Knights sa dohodli na novej ročnej zmluve na 5,25 milióna dolárov. Vyhli sa tak arbitráži, ktorú mali naplánovanú na sobotu.

Dvadsaťpäťročný center si po prelomovej sezóne v NHL platovo výrazne polepší, doteraz zarábal ročne 1 milión USD. "Zlatí rytieri" získali Karlssona vlani v rozširovacom drafte z Columbusu a šikovný Švéd sa chopil ponúknutej šance, keď si našiel pevné miesto v prvom útoku nováčika po boku Reillyho Smitha a Jonathana Marchessaulta. V 82 zápasoch základnej časti nastrieľal súperom 43 gólov, ku ktorým pridal 35 asistencií. Vo všetkých významných štatistikách si vylepšil kariérne maximá. V play off prispel k senzačnému postupu Vegas do finále 15 bodmi (7+8) v 20 dueloch, z toho v sérii s Washingtonom zaznamenal dva body.

"Je to férová dohoda pre obe strany a som rád, že máme rokovania konečne za sebou. Je to úľava a teraz sa môžeme koncentrovať na sezónu. Vegas milujem, nedokážem si predstaviť, že by som hral niekde inde. Dúfam, že sa neskôr dohodneme aj na dlhodobom kontrakte a budem tu môcť pôsobiť do konca kariéry," citoval oficiálny web profiligy Karlssona.

Spoluhráč slovenského útočníka Tomáša Tatara v minulosti hral v NHL okrem Vegas a Columbusu aj za Anaheim. V zbierke má zlato z MS 2017 i zo svetového šampionátu juniorov 2012.