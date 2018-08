TASR

Dnes o 09:07 čítanie na 8 minút 0 zdieľaní Podbrezová v 3. kole Fortuna Ligy porazila Spartak, výhra i Ružomberka

Záverečný tlak Spartaka neprišiel, takže Podbrezová sa mohla tešiť z prvých bodov v aktuálnej sezóne.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Podbrezová 4. augusta (TASR) - V úvode boli viac na lopte hostia, ale domáci mali nebezpečné pokusy z väčších vzdialeností. Najprv Turňa mieril tesne vedľa a po ňom Obročník približne z dvadsiatich metrov poslal loptu pod brvno, odkiaľ ju vyškriabal gólman Rusov.

V trnavskom drese mal premiéru Bakoš, ktorý mohol skórovať po odkope brankára Podbrezovej Kuciaka, odrazená lopta od novej posily Spartaka putovala pár centimetrov vedľa žrde. Neskôr mal tento útočník už riadnu sľubnú príležitosť, skúšal to z rohu pokutového územia a chýbala mu len presnejšia muška. Postupne prevzali iniciatívu "železiari". Nebezpečný bol strieľaný center Leška, po ktorom Rusov neudržal loptu, no Bernadinovi chýbala sekunda, aby bol pri nej skôr a zakončil. Pekným priamym kopom sa na opačnej strane prezentoval z takmer 25 metrov Bakoš. Mieril ponad múr, avšak Kuciak vytiahol skvelý boxerský zákrok.

Po prestávke vyšiel domácemu mužstvu rýchly protiútok. Baran v 56. minúte pekne našiel rýchleho Leška, ten prešiel z ľavej strany do šestnástky a zoči – voči gólmanovi hostí sa presadil – 1:0. Nebezpečná bola potom tvrdšia strela spoza šestnástky v podaní Mikuša, chýbali jej centimetre, aby sa skóre v neprospech majstra ešte navýšilo. Trnavčania sa s pribúdajúcimi minútami viac tlačili do bránky, ale nevytvárali si šance a mohli znovu pykať, ak by po centri Magdu hlavičkoval Wiezik v pokutovom území o niečo presnejšie. V 82. minúte Mikuš vystrelil vedľa a jeho spoluhráčovi Breznaníkovi nevyšli neskôr nožničky. Záverečný tlak Spartaka neprišiel, takže Podbrezová sa mohla tešiť z prvých bodov v aktuálnej sezóne.

Marek Fabuľa, tréner Podbrezovej: „S výsledkom sme spokojní. Potrebovali sme bodovo potvrdiť stúpajúcu výkonnosť, najmä v domácom prostredí. Podriadili sme tomu všetko. Prvý polčas bol z našej strany dobrý. Hostí sme nepustili do vážnejšej príležitosti, viac streleckých pokusov sme mali my, no chýbal nám pokoj v zakončení. Paradoxne na začiatku druhého polčasu sme sa nevedeli dostať do aktivity, no práve v takejto situácii sme dokázali streliť gól po rýchlom protiútoku. Od tohto momentu ma hráči milo prekvapili, že dobrou defenzívnou a taktickou hrou priaznivý výsledok uhrali.“

Radoslav Látal, tréner Trnavy: „Ťažko sa mi hodnotí zápas, ktorý sme si zbytočne prehrali vlastnou chybou. V prvom polčase sme hrali bez problémov v obrannej fáze, domáci mali štandardky, no pokryli sme ich. My sme mali dve príležitosti, ale nezakončili sme ich. V druhom dejstve sme začali hrať dobre, boli sme na lopte, no urobíme takú chybu, ktorá nás stojí víťazstvo. Po inkasovanom góle sme sa už nevedeli dostať do hry, bolo to zlé, takže v Podbrezovej sme stratili tri body.“

Dávid Leško, autor gólu: „Víťazstvo nám chutí. Sme radi, že sme dokázali zdolať majstra. Od začiatku sme hrali svoju hru, poctivý futbal, čakali sme na chybu Trnavy a tá prišla. Ponúknutú šancu sme premenili a vyhrali, takže môžeme byť spokojní a tešiť sa z prvého víťazstva v sezóne, ktoré nás bude motivovať do ďalších duelov.“

Lukáš Greššák, kapitán Trnavy: „Stratili sme body. Je ťažké niečo povedať k tomuto zápasu, pretože sme si ho prehrali sami. Urobili sme jednu chybu a to rozhodlo. Ak by sme ju neurobili, bolo by 0:0 a mohli sme dať gól my. Bol to teda duel o jednej chybe, ktorá rozhodla v náš neprospech."

FK Železiarne Podbrezová – FC Spartak Trnava 1:0 (0:0) Gól: 56. Leško. Bez kariet. Rozhodovali: Pavlík – D. Hrčka, Bednár, 1685 divákov. FK Železiarne: Kuciak – Magda, Krivák, Bartoš, Turňa – Obročník, Baran – Bernadina (63. Breznaník), Mikuš (86. Tereščenko), Leško (90.+1 Viazanko) – Wiezik FC Spartak: Rusov – Lupták, Hladík, Tóth, Čonka – Greššák, Grendel (84. Pekár) – Jirka, Dangubič (63. Jarovič), Miesenböck (65. Sloboda) – Bakoš

Zlaté Moravce 4. augusta (TASR) - ViOn doma začal snahu o prvé ligové body raketovo, už v 3. minúte otvoril skóre Paixao da Silva. Po centri novej akvizície do obrany Čögleya z pravej strany si naskočil do vzduchu na loptu pred protihráčom a hlavičkou k pravej tyči prekonal brankára hostí Tabordu. Senica už pod vedením nového kouča Frederica Ricarda z Portugalska bola v prvom dejstve kombinačnejšia, mala viac držania lopty, ale nevedela si vypracovať proti dobre pracujúcej domácej obrane gólové šance. ViOn sa sústredil na organizovanú hru a vyčkával na protiútoky. Nik zo súperov si ale nedokázal vytvárať šance a hra až do prestávky upadla do priemeru.

Aj do druhého polčasu vstúpil lepšie ViOn, Taborda musel v 47. minúte výborným zákrokom vyraziť strelu domácich na roh. Aktivita sa domácim vyplatila, v 51. minúte bežal Paixao da Silva v sóle na Tabordu, ten ho v šestnástke fauloval a nariadenú penaltu premenil Orávik - 2:0. Ešte pred koncom prvej hodiny zvýšili domáci už na 3:0, keď po peknej akcii Brašeň prihral Ďubekovi a ten z prvej nezaváhal. O pár minút po faule Chrena v domácej šestnástke dostali šancu kopať penaltu aj Seničania, ale Casteňada ju v 62. minúte zahodil, keď jeho strelu Chovan zlikvidoval. Domáci sa v ďalších fázach už nikam hnať nemuseli, v 80. minúte mohol znížiť Azankpo, ale Chovan jeho šancu zneškodnil. A pozorný bol aj pri ďalšom pokuse tohto útočníka z Beninu o pár okamihov. ViOn dorazil Záhorákov v 82. minúte, keď si gólový účet v novom klube otvoril Čögley krásnou hlavičkou po centri Ďubeka.

ViOn doma začal snahu o prvé ligové body raketovo, už v 3. minúte otvoril skóre Paixao da Silva. Po centri novej akvizície do obrany Čögleya z pravej strany si naskočil do vzduchu na loptu pred protihráčom a hlavičkou k pravej tyči prekonal brankára hostí Tabordu. Senica už pod vedením nového kouča Frederica Ricarda z Portugalska bola v prvom dejstve kombinačnejšia, mala viac držania lopty, ale nevedela si vypracovať proti dobre pracujúcej domácej obrane gólové šance. ViOn sa sústredil na organizovanú hru a vyčkával na protiútoky. Nik zo súperov si ale nedokázal vytvárať šance a hra až do prestávky upadla do priemeru.

Aj do druhého polčasu vstúpil lepšie ViOn, Taborda musel v 47. minúte výborným zákrokom vyraziť strelu domácich na roh. Aktivita sa domácim vyplatila, v 51. minúte bežal Paixao da Silva v sóle na Tabordu, ten ho v šestnástke fauloval a nariadenú penaltu premenil Orávik - 2:0. Ešte pred koncom prvej hodiny zvýšili domáci už na 3:0, keď po peknej akcii Brašeň prihral Ďubekovi a ten z prvej nezaváhal. O pár minút po faule Chrena v domácej šestnástke dostali šancu kopať penaltu aj Seničania, ale Casteňada ju v 62. minúte zahodil, keď jeho strelu Chovan zlikvidoval. Domáci sa v ďalších fázach už nikam hnať nemuseli, v 80. minúte mohol znížiť Azankpo, ale Chovan jeho šancu zneškodnil. A pozorný bol aj pri ďalšom pokuse tohto útočníka z Beninu o pár okamihov. ViOn dorazil Záhorákov v 82. minúte, keď si gólový účet v novom klube otvoril Čögley krásnou hlavičkou po centri Ďubeka.

Juraj Jarábek, tréner Zlatých Moraviec: "Dnes sme veľmi túžili zvíťaziť. Po prehre so Slovanom a Trnavou sme to chceli zlomiť a zlomili sme to po dobrom výkone. Mohli sme zvíťaziť aj vyšším rozdielom, hráčom nemám čo vytknúť, ďakujem im za dobrý výkon."

Federico Ricardo, tréner Senice: "Nemám veľa čo povedať. Víťaz tohto zápasu bol jasný. Zlatým Moravciam gratulujem."

ViOn Zlaté Moravce - FK Senica 4:0 (1:0) Góly: 3. Paixao da Silva, 52. Orávik (z 11 m), 58. Ďubek, 82. Čögley, ŽK: Banovič, Urgela, Ľupták - Azankpo, Taborda, Otrísal. Rozhodovali: Očenáš - T. Somoláni, Štrbo, 1896 divákov. Zlaté Moravce: Chovan - Čögley, Chren, Banovič, Brašeň - Ľupták - Dimitrijevič (15. Casado), Paixao da Silva (75. Švec), Ďubek, Orávik - Urgela (68. Duga) FK Senica: Taborda - Herrera, Otrísal, Dias, Kotula - Zezinho, Solano (68. Celis), Tešija - Cuadros (56. Nirennold) - Castaňeda, Azankpo

Ilustračná snímka. (Foto: TASR/Dušan Hein)

Ružomberok 4. augusta (TASR) - Liptáci si lepší štart do zápasu ani nemohli želať. Už v 3. minúte z pravej strany poslal center do ohňa Daniel a Gál-Andrezly dorazil loptu do siete. Autor vedúceho gólu bol pri chuti a o štyri minúty neskôr spoza "veľkého vápna" otestoval Holeca. V 18. minúte hostia zahrávali vôbec prvý rohový kop a Kašša hlavou nedal Macíkovi žiadnu šancu – 1:1. V 29. minúte Cociuc napálil z 25 m a Macík vytesnil loptu spod brvna. O chvíľu, opäť po rohu, sa k hlavičke dostal Kašša, ale tentoraz minul bránu. V 43. minúte sa o technickú strelu z 18 m pokúsil Takáč, nemieril však presne.

Hneď v úvode druhého polčasu Macík vyboxoval Holúbekov razantný priamy kop približne z 30 metrov. V 51. minúte sa Kostadinovi núkala príležitosť po zaváhaní Králika, ktorý hlavičkoval len za seba, ale Ružomberčan ju nevyužil. V 59. minúte sa v sľubnej streleckej pozícii ocitol Takáč, Holec jeho krížny pokus vyrazil iba pred seba, ale tam nebol nikto z domácich hráčov. V 63. minúte Liptáci pekne zakombinovali a Tandir sa gólom poďakoval Danielovi za skvelú prihrávku. Vzápätí Tandir mohol dostať MFK do dvojgólového vedenia, Holec bol však proti. V 67. minúte sa Tandir tešil druhý raz - 3:1, keď mu znovu prihral Daniel. Od stavu 2:1 už "Ruža" dominovala a zaslúžene získala prvé domáce víťazstvo v aktuálnej sezóne.

David Holoubek, tréner Ružomberka: "Mali sme výborný vstup, ale potom sme odohrali veľmi zlý prvý polčas. Žilina nás prevýšila kombinačne i v rýchlosti. Takisto bola agresívnejšia. Som spokojný s výsledkom, ale nie s výkonom. Mne sa ten zápas úplne nepáčil, chalani dokážu zahrať lepšie. Predovšetkým v prvom polčase boli hostia kvalitnejším tímom. Máme čo zlepšovať."

Jaroslav Kentoš, tréner Žiliny: "Videli sme dobrý zápas, súper mal lepší vstup, keď veľmi skoro strelil pekný gól. My sme však dobre zareagovali, mužstvo malo slušný úsek. Škoda, že sme niektoré situácie nedotiahli. Za stavu 1:1 sa stretnutie lámalo. Súper nás prevýšil v krídelných priestoroch, kde mal vyššiu kvalitu. Tam sa aj zlomil zápas. Daniel sa presadil a inkasovali sme dva rýchle góly. Potom sme prevzali iniciatívu, urobili všetko preto, aby sme znížili, no už sa nám to nepodarilo."