Bronzový olympijský medailista Július Strnisko by mal 60 rokov

Nitra/Bratislava 5. augusta (TASR) - Bronzový olympijský medailista z OH 1980 v Moskve Július Strnisko by mal v pondelok 6. augusta 60 rokov.

Legendárny zápasník prezývaný Drobček bol nielen 13-násobný majster Československa, ale zo žineniek si odniesol aj tri vzácne kovy z medzinárodných podujatí. Bronz z olympijských hier (OH) a dve medaile rovnakého lesku z majstrovstiev Európy (ME).

Strnisko sa narodil 6. augusta 1958 v Nitre ako najmladší zo šiestich bratov. V meste pod Zoborom aj zápasnícky vyrástol. Najprv pod vplyvom brata Petra Strniska, ktorý zápasil za TJ AC Nitra. Ten si na mladšom bratovi skúšal zápasnícke hmaty a chvaty a ťahal ho aj na tréningy. Na žinenky TJ AC Nitra ho definitívne pritiahol až uznávaný tréner Jozef Svitač, ktorý z neho urobil československého šampióna v zápasníckej voľnoštýliarskej kategórii do 100 kg.

Po maturite v 19 rokoch Strnisko odišiel z rodnej Nitry do Prahy na základnú vojenskú službu. Ako 22-ročný zápasník oddielu Rudá hvězda (RH) Praha sa v roku 1980 kvalifikoval na OH do Moskvy. Z ruskej metropoly si odniesol vzácnu bronzovú medailu.

O dva roky neskôr v roku 1982 vybojoval Strnisko na ME vo Varne bronz. Rovnakú medailu si priniesol aj v roku 1983 z ME v Budapešti.

Svoju skvelú formu nemohol Strnisko predviesť na OH v Los Angeles (1984) z politických dôvodov. Vtedajšia československá komunistická vrchnosť totiž rozhodla, že svojich športovcov na olympijské hry do USA nepustí.

S aktívnou zápasníckou kariérou sa 13-násobný majster Československa rozlúčil v roku 1988 na OH v Soule. O rok neskôr sa vrátil z Prahy do Nitry. Najprv sa živil ako zvárač na montážach. Bol tiež krupierom v kasíne a prevádzkoval aj vlastnú kaviareň v rodnom meste. Na zápasenie však nezanevrel. Dlhé roky pôsobil v Nitre ako dobrovoľný tréner.

V roku 2008 oslávil "Drobček zo žinenky" Július Strnisko 50. narodeniny. O zhruba mesiac a pol, 20. septembra 2008 obletela slovenskú zápasnícku verejnosť smutná správa o nečakanej smrti legendárneho zápasníka.

"Bol to výborný borec s bojovým duchom, ktorý bol vzorom pre slovenskú zápasnícku mládež. Jeho odchod znamená veľkú stratu pre slovenské zápasenie," povedal v roku 2008 pre TASR o svojom priateľovi tréner slovenskej voľnoštýliarskej reprezentácie Rodion Kertanti.